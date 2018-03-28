健保署雁行專案桃園開跑　大醫院攜手小診所落實分級醫療

2018年03月28日 18:04 中時 葉臻

健保署北區業務組組長林阿明（左）與桃園醫院院長鄭舜平（右）共同啟動雁行專案。（葉臻攝）

衛生福利部桃園醫院28日與桃園市內98家地區型醫療機構完成簽約，成為全台首家執行醫院。（葉臻攝）

衛生福利部中央健康保險署北區業務組今年首推「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，讓大醫院與小診所合作，藉由雙向轉診、資源共享，達到分級醫療的目的，衛生福利部桃園醫院28日與桃園市內98家地區型醫療機構完成簽約，成為全台首家執行醫院。

根據健保署調查，由於台灣民眾習慣至大醫院就醫，大型醫院負擔過多輕症病患，全台每日門診量高達100萬件，也讓急重症患者的服務被壓縮，透過分級醫療制度能讓大小院所分工合作，也能民眾能獲得最好的醫療照護。

健保署北區業務組組長林阿明表示，雁行專案鼓勵社區診所、地區醫院和醫療機構與大醫院合作，讓民眾先在社區診所看診，若有需要再轉診到大醫院接受治療，待檢查後或病情穩定後，依狀況、需求轉回原診所持續就醫，如果病情有需要，還可由原診所醫師和大醫院醫師以「雙主治醫師模式」共同治療。

桃園醫院院長鄭舜平表示，院方目前已結合桃園市內8家地區醫院、62家診所、13家居家護理所、11家護理之家及4家長照機構組成照護團隊，並在28日共同簽署合作契約，與桃園醫院合作的98間醫療機構也會陸續掛上「合作院所」的標誌供民眾辨認。

林阿明表示，雁行專案已先行在桃竹苗地區上路，桃園醫院是全國首家執行醫院，未來在桃竹苗地區共將有5隻「大雁」，包含桃園市內的桃園醫院、敏盛醫院、壢新醫院，新竹市馬偕醫院和苗栗縣為恭醫院。

林阿明表示，雁行專案除了可以落實分級醫療，也可以進行資源共享，包括「雙主治醫師模式」，以及跨院就醫時，醫師可利用「健保醫療資訊雲端查詢系統」了解病人過去的抽血檢查、電腦斷層攝影CT、核磁共振造影MRI、超音波和X光等檢驗資訊，漸少病患重複檢查、用藥的風險。

(中時)