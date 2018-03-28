揮別六冠王 台南一中、南女不公布一階申請

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中時

大學申請一階28日放榜，繼建中聲明將不公布一階成績後，台南一中、台南女中也跟進不對外公布，「因為沒太大意義」，台南女中表示，標榜五冠王、六冠王這個數據，畢竟不等於學生最終選擇，公布也沒意義，台南一中也說，往年仍有5成考生對申請入學結果未盡滿意，選擇參加指考，「這個數據不等於升學數字，現在離錄取大學還早。」

過去，每年大學申請第一階段篩選成績公布，明星高中如台南一中、台南女中等校，都會有一堆五冠王、六冠王，以今年學測滿級分人數創新高來說，滿級分學生幾乎只要有填志願都會上。

隨著建中率先發聲，表明將不再對外公布一階申請，南一中、南女也從善如流，2校也強調，以往也不會主動公布五冠王、六冠王之類的消息，但媒體詢問也多會配合提供相關資訊，但也會主張不管多少五、六冠王，這種數據看看就好，因為對學生實質意義不大，更不等於學生最後上榜的結果。

台南一中校長張添唐說，現在只是第一階段申請篩選結果，距離真正錄取大學還早，學生目前都忙著二階備審、面試資料等，他也希望學生平常心面對二階，等到5月17日放榜才見真章，才算是申請大學真正告一段落。

張添唐強調，歷來仍有近5成的考生堅持到最後衝刺指考，申請入學提供學生多一個管道入學，過去也發現，不乏學生選填相關科系，但錄取的未必是首選，學生因此會選擇循指考進入理想中的大學。

台南女中也說，以前大學是很難擠進的窄門，現在卻是大學太好考，根本不可能考不上，學生選擇性變多，學生往往不願屈就，若發現大學申請上榜學校非如己意，還是願意投入時間、心力衝刺指考，考進理想的大學。

(中時)

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