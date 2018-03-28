賴揆：推廣TABLE理念 讓社會更安定

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中時

行政院長賴清德今日出席「2018年台灣餐桌文化 倡求世界和平系列工程啟動儀式」時表示，希望外交部、教育部與原民會等相關部會共同推廣家庭共餐的TABLE理念，讓家長聆聽孩子內心聲音並給予鼓勵，相信持之以恆，必能促進家庭幸福，社會安定。

「台灣國際幸福家庭促進會」理事長高俊明牧師觀察台灣社會的種種問題，認為解決之道應從家庭出發，因此提出每個家庭在午餐或晚餐時一起共餐，執行TABLE的理念，亦即透過對話（T）、接納（A）、祝福（B）、傾聽（L），或是共融（E）等過程，維繫家庭感情，解決嚴肅的社會問題。

賴揆表示，他很高興能夠參與「台灣國際幸福家庭促進會」的年度活動，以具體行動支持理念，他於台南市長任內，特別制定8月第2個星期日為台南市的「幸福家庭日」。並在高俊明牧師以及蔡有仁董事長等人推動之下，於各縣市逐步推廣TABLE的理念。

賴揆指出，促進會過去已與友邦共同推動促進幸福家庭工作，布吉納法索尚娜大使（Aminata Sana）以及印度-台北協會史達仁會長(Mr.Sridharan)也於今日分享種種成果。此次「台灣國際幸福家庭促進會」也特別邀請友邦以及拿到台灣獎學金的學生，與台灣學生舉行文化會議，同時於6都舉辦高峰會議，促進交流。賴院長在會上除祝福活動圓滿成功，也希望TABLE的理念順利在國際上推廣，造福更多家庭，讓社會更安定。

(中時)

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