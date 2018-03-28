花蓮黎明庇護商店不怕開天窗 業者捐增「專屬」送餐車

唯晶數位董事長許書綺送愛到黎明，今捐贈庇護工場專屬送餐車，並與院生合作，由庇護工場製作唯數手遊的波利造型手工餅乾回饋遊戲玩家。（張祈攝）

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花蓮黎明教養院為培育成年心智障礙者自立能力，共開設4處庇護工作場域，聘用55名心智障礙者駐店實習，提供薪水及實習獎金，過去出餐、補貨皆由院內調配閒置車輛，台灣手機遊戲公司唯晶數位董事長許書綺特捐贈一台專屬送餐車，提供院生出餐不停擺。

自小成長於花蓮的唯晶數位董事長許書綺，秉持回饋家鄉心態，得知黎明教養院內院生除了自身心智殘缺，還有家庭經濟的貧乏，是「弱勢中的弱勢」，便主動來電關心黎明需求。

除了捐贈庇護工場市價50多萬元的送餐車，更與庇護工場合作，由庇護工場製作唯數手遊的波利造型手工餅乾回饋遊戲玩家，發會院生所長，肯定院生職能專業，也呼籲企業各界能多加支持庇護工場，提供弱勢更豐富的就業機會。

黎明庇護商店主任李世偉指出，東華大學「圖書館咖啡坊」是庇護商店之一，因校方規定咖啡坊為不可動火場域，以致多項餐點需仰賴5公里外的黎明據點「向陽園中央廚房」生產，平時需協調場內閒置車輛，而向陽園生產的好心蛋也需要車輛送到市區的庇護商店，一天2次送餐要協調好運送時間，避免來不及送貨讓商店開天窗。

李世偉說，因閒置車輛多為老舊貨車，為參與送餐的6名庇護員工的安全考量，這次的專屬送餐車來得正是時候，感謝唯數專屬送餐車的進駐，使餐點供應穩定不卡關，幫助咖啡坊營運順暢，提供心障兒安穩的就業環境，工作技能提升無障礙。

(中時)

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