《中時晚間快報》習金會 金正恩首拋非核化

2018年03月28日 17:39 中時電子報 綜合報導

◎習金會 金正恩首拋非核化

據大陸官媒新華社今報導，北韓領導人金正恩日前與大陸國家主席習近平舉行會談時表示，致力實現半島非核化，是北韓始終不變的立場。當前朝鮮半島形勢開始向好發展，是北韓主動採取措施緩和緊張局勢。這也是金正恩首度拋出非核化，成為全球關注的焦點。

◎環團抗議 缺電不需深澳電廠又影響當地海洋生態

主婦聯盟環境保護基金會、台灣蠻野心足生態協會等多個環保團體上午前往行政院陳情，並遞交「撤回深澳」5萬4000人連署訴求，要求行政院立刻撤回深澳燃煤電廠案，環保團體質疑環評結果有問題，綠色公民行動聯盟並提出數據分析，強調2025年備用容量率仍有14.9%，不需要靠燃煤電廠解決。瑞芳在地居民則關切，深澳電廠興建，將影響深澳灣海洋生態，珊瑚礁美景將不復見。

◎軍公教喪葬補助費降 全教總：政府不應跟死人搶錢

人事行政總處打算調降軍公教喪葬補助費，從平均19.9萬元降為12.5萬元，省下來經費用來補助生育。全國教師工會總聯合會理事長張旭政今天表示，政府砍軍公教喪葬補助費是「跟死人搶錢」，也是在製造軍公教及勞工的對立，相當要不得。

◎療傷歌后辛曉琪 出道31年9／29首次攻蛋

療傷歌后辛曉琪出道31年首次攻蛋，她宣布將在今年9月29日於台北小巨蛋舉辦全新巡演--辛曉琪「人生若只如初見」巡迴演唱會。她親自擔任演唱會總監，提早半年籌備前置工作事宜，為歌單費神刪歌之餘，健身飲食控制養身調整體態三管齊下，讓原本就保養得宜的她在全新視覺宣傳上更加完美凍齡。

(中時電子報)