一張圖揭穿 民進黨對勞工一連串的騙局

2018年03月28日 17:47 中時電子報 王家禕

民進黨一直以來，自詡與勞工朋友比較接近，是站在勞工立場，為勞工發聲。不過，自從2016年重新執政後，似乎漸漸背離勞工的心，專拿勞工開刀。臉書粉專「公民1495行動聯盟」，以「勞工對不起民進黨」，諷刺民進黨聲稱是站在廣大勞工群眾的一方，堅定不移地捍衛勞工權益。也羅列了圖表，細數民進黨對廣大勞工的「措施」。

2005年8月21日，高捷的移工宿舍泰國籍外籍勞工發生暴動事件，事後衍生出民代與政府官員涉嫌向仲介公司收取佣金，立委陳其邁的父親──前總統府副秘書長陳哲男也涉入其中。

2006年，民進黨執政，時任勞委會主委的陳菊大力提倡「勞動派遣政策」的立法，不過因勞工激烈抗議而作罷。

2017年1月15日，蔡英文總統聽聞媒體開玩笑抱怨，行程太多，需要一例一休；蔡英文竟回應：「你們不要跟我說，要跟你們老闆說嘛，台灣就是這樣，都跟政府抗議，政府公親變事主，你們要自立自強啊。」

2017年7月，前台中市長張溫鷹女兒陳俞融，擔任民進黨中央國際事務部副主任，月薪7萬。在一次全體黨工座談中，有不少黨工抱怨薪水低，陳俞融卻不以為然，到這個黨就是要付出、學習，想賺錢就不要來民進黨。

2017年11月16日，當時的勞動部長林美珠面對立委質詢勞檢不足的問題，回應說：「勞檢大概是最後手段，希望企業會自律遵守規定」。

2017年11月24日，行政院長賴清德出席活動，勉勵照顧服務員，也感慨這樣的工薪水只有3萬多元不划算，但其實「可以把它（這工作）當作一個功德台灣，一個做善事的理念」。

2018年1月，新北地檢署發現，民進黨立委許智傑辦公室前主任陳永勝「下條子」，指示勞動部職業安全衛生署北安中心科長陳安境減少裁罰，陳安境因而下令部屬塗銷勞檢紀錄，規避裁罰。

2018年3月，民進黨台北市議員參選人蔡宜珊，被前助理指控不尊重專業，而且血汗、超時工作、無勞健保，薪水還只有2萬元；蔡宜珊竟自認沒錯，回應說：「給設計師一個月2萬薪水算很高」，還稱自己過去擔任陳水扁、謝長廷及姚文智競選總部助理時也沒有勞健保。

2018年3月，周刊爆料，民進黨彰化縣議員林世賢的助理劉育宗5年前發生嚴重車禍，接受無數大小手術，卻也因此發現身為雇主的林世賢不僅未幫他投勞健保，還撇清勞雇關係，稱他只是「志工」。相關的賠償、薪資，至今無解。

「公民1495行動聯盟」最終以民進黨團幹事長吳秉叡失言作結。吳秉叡在2016年時為了挺一例一休，曾經脫口而出：「反對這個政策的人，可以不用支持民進黨」。直到2017年底，他才為此道歉，也因此被網友諷刺說：「怕了喔」、「不爽不要投」、「果然選舉要到了」。

(中時電子報)