大學個人申請 中興高中成績優

2018年03月28日 17:49 中時 廖志晃

大學個人申請，中興高中交出漂亮成績單。（廖志晃攝）

大學個人申請，中興高中456人次通過第1階段篩選，國立大學173人次，占38％，其中，通過清、成、政、師範院校等名校28人次，清大2人通過航空太空工程學系、特殊教育學系、人文社會學院，表現亮眼。

中興高中校長王延煌表示，學生陳琇嫆及陳秀玲，母親都是外籍配偶，克服家境辛苦及課業壓力，分別考取國立中山大學，政治大學政星招生甲組、中央大學向日葵聯合招生乙組。

賴佳妤高一就通過全民英檢中高級，遇到不會的難題，就抱持著打破沙鍋問到底的精神，向師長朋友們請教，她很高興自己通過中興大學等4所大學電機系第一階段篩選。

林敬軒個性獨立又細心，選擇適合她的護理系，除了想到未來工作較穩定可以幫助家裡外，也可以充分利用所學照顧家人的健康。

通過6學系的張家芳，活潑外向，經常參與校外服務學習活動，已經做好準備接受未來的挑戰了。

目標資工系的黃彥豪，因為生活科技的創客Webduino課程電路模擬，啟蒙他對程式設計的興趣，後續資訊科學課程接觸EV3機器人，透過感應器及指令搭配進行動作，讓他了解到軟、硬體必須相輔相成，在軟體設計時，也必須考慮到硬體設備的功能性。

(中時)