屏東六堆新常設展 AR、VR介紹客家文化

六堆客家文化園區新常設展「行尞．靚靚六堆」試運轉，現場共分為5個展區，透過文物、老照片、模型、場景再現與各科技及多媒體運用，讓參觀民眾更了解客家庄生活與文化。（潘建志攝）

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六堆客家文化園區新常設展「行尞．靚靚六堆」試運轉，現場共分為5個展區，透過文物、老照片、模型、場景再現與各科技及多媒體運用，讓參觀民眾更了解客家庄生活與文化。（潘建志攝）
六堆客家文化園區新常設展「行尞．靚靚六堆」試運轉，現場設有客家庄重要的敬字亭。（潘建志攝）

屏東六堆客家文化園區新常設展「行尞．靚靚六堆」開始試運轉，這是園區開園近7年來首次換展，現場共分為5個展區，透過文物、老照片、模型、場景再現與各科技及多媒體運用，詮釋六堆客家的過去與現在，讓參觀民眾更了解客家庄生活與文化。

園區前一檔常設展「六堆開基三百年」自100年10月開展以來，累計超過120萬人次參觀，不過展覽至今已近7年，為了讓民眾有不同體驗，園區決定從親水、地理、歷史、文化與生活等不同面向打造新常設展。

新展以「行尞．靚靚六堆」（客家話：來逛逛漂亮六堆）為主題，將客家五福紙剪紙圖騰打造迎賓大門，打造結合情境、影音及互動新媒體劇場，讓遊客體驗客家先民離鄉、落戶、發展的移墾歷程，透過互動遊戲觀賞六堆聚落風光及時空變化。

客發中心主任何金樑說，這次展覽結合AR、VR等新科技，遊客只要以手機掃描QR碼，就能用手機了解六堆的景點、人物、文化。另外也能以VR眼鏡，觀看客家家族堂號的由來及祠堂內部，認識各家族的由來。

另外客家人重視文字，許多客家庄都有敬字亭，展場中設立1座3D敬字亭，遊客將手寫文字經過掃描，放到敬字亭感應，所寫文字就會隨飄出的白煙，投影在棚子上，非常有趣。現場也搭配齊柏林空拍及航照地景，遊客可站在大地圖上認識六堆的地理環境，非常壯觀。

(中時)

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