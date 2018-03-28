港女箱屍案家屬來台　處理愛女身後事

香港籍20歲的潘姓女子在台慘遭陳姓男友殺害棄屍，並以粉紅行李箱運屍竹圍捷運站後方丟棄，棄屍1個月才被發現。潘女父母親28日下午搭機抵台，準備處理愛女的後事，見到媒體等候，隨即戴上帽子口罩低頭不語，不願多做回應。（陳麒全攝）

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香港籍20歲的潘姓女子在台慘遭陳姓男友殺害棄屍，並以粉紅行李箱運屍竹圍捷運站後方丟棄，棄屍1個月才被發現。潘女父母親28日下午搭機抵台，準備處理愛女的後事，見到媒體等候，隨即戴上帽子口罩低頭不語，不願多做回應。（陳麒全攝）
香港籍20歲的潘姓女子在台慘遭陳姓男友殺害棄屍，並以粉紅行李箱運屍竹圍捷運站後方丟棄，棄屍1個月才被發現。潘女父母親28日下午搭機抵台，準備處理愛女的後事，見到媒體等候，隨即戴上帽子口罩低頭不語，不願多做回應。（陳麒全攝）

香港籍20歲的潘姓女子在情人節與19歲的男友陳同佳來台旅遊，不幸慘遭殺害棄屍，並以粉紅行李箱運屍竹圍捷運站後方丟棄，棄屍1個月才被發現。潘女父母親28日下午搭機抵台，隨即坐上台灣方面準備的廂型車離開機場，準備將愛女大體完整帶回香港。

潘女的父母親於上週相繼悲痛來台相驗遺體，最終DNA檢驗結果出爐，確認在竹圍捷運站後方尋獲的女性遺體就是他們的女兒，兩人在28日再度來台，搭乘長榮航空BR-868班機於下午3時30分抵達桃園機場，下機時見到媒體等候，隨即戴上帽子口罩，對於媒體詢問則是低頭不語，不願多做回應。同機有2位香港方面人員陪同，身分不詳。一行4人沒有托運行李，卻在通過證照查驗櫃檯後駐足等候許久，持續用電話連繫。

潘女的父母親在機場入境管制區內停留了約40分鐘，直到4時15分才走進入境大廳，隨即由我方人員接手，坐上預先準備好的廂型車離開機場。2名香港方面的人員沒有同車，回頭走到入境大廳搭乘其他的交通工具。

(中時)

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