撞死女騎士2天才投案 男稱焦慮症不敢下車

崁頂26日發生車禍肇逃案，被撞女騎士傷重不治。駕車的賴男躲了2天後28日投案，宣稱當時是焦慮症發作，不敢下車查看才逃逸。（潘建志翻攝）

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周女機車遭1輛轎車從後撞擊，機車倒地受損嚴重，肇事車輛當場逃逸。（潘建志翻攝）

屏東崁頂鄉屏187縣道26日發生一起死亡車禍，周姓女子騎機車遭1輛轎車從後撞擊，受傷嚴重，肇事車輛當場逃逸，周女隔日宣告不治。躲了2天後28日車主蕭姓女子和駕駛賴姓男子向警方投案，賴男表示，因為焦慮症發作不敢下車查看，事後非常自責。

26日上午周女騎車經過屏187縣道崁頂段時，遭1輛轎車從後追撞，摔車倒臥在路上，肇事車輛馬上逃逸，被路過車輛行車紀錄器拍下，影片PO上網後引發眾怒，痛批「實在太可惡！」周女經搶救後，仍不幸於隔日宣告不治。

警方調閱路口監視器及民眾提供影片，清查過濾後發現1輛黑色轎車涉有重嫌，車主為27歲的蕭女，電話聯繫均無人接聽，到其位於台南的住處，蕭母表示女兒26日上午出門後即未返家，電話也找不到人，不知去向。

東港警分局組成專案小組，經蒐證訪查並調閱沿路監視器，查出肇事車輛最後停放在屏東潮州1棟大樓裡，是蕭女的男友27歲賴男的住所。事發後蕭女和賴男都失蹤，賴母表示不知兒子去哪裡，警方苦勸賴母要找到兒子出面投案，說明案情。

躲了2天後，2人28日中午由家人陪同到東港警分局投案，賴男表示，車子是他以女友名義買的，平日都是他在開，事發當時他一人開車，因焦慮症發作不慎撞到前方機車，事後因害怕不敢下車查看，加速逃逸回到潮州的住處，事後感到非常自責，會負起全部賠償責任。

警方透過監視器確認當時車上的確僅有賴男駕車，賴男有毒品前科，全案偵訊後依肇事致人於死罪函送偵辦。

(中時)

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