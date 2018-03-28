46％青光眼病患因藥水副作用自行停藥，而停藥後一年內4成視野退

2018年03月28日 17:58 中時 魏怡嘉

現年58歲的劉女士，9年前確診為青光眼，但點眼藥水後常感到非常刺痛，有的則是會讓眼睛發紅像是兔子眼睛，每天只要一想到要點眼藥水就十分焦慮。眼科醫師表示，根據研究，46％青光眠病患因藥水的副作用自行停藥，而不依醫矚點藥的病患，有4成的病患在一年內視野會惡化，現已有前列腺素眼藥水副作用低，健保有給付，青光眼病患不用再擔心點藥的不適。

中華民國眼科醫學會理事長、北榮眼科部部主任劉瑞玲表示，青光眼為一種慢性、進行式的神經病變，一般視野從周邊開始喪失逐漸變狹窄，是導致不可逆失明的主要原因。台灣青光眼盛行率近十年來已翻倍成長，目前人數已突破34萬人，而長期不間斷的使用眼藥水是目前最常見的治療方式，主要目標為控制眼壓、穩定視神經狀況以及視野。

北榮眼科部根據健保資料庫資料進行研究發現，4位青光眼患者中僅有不到1位患者可以持續用藥2年，且停止用藥的患者超過9成皆在第一年內即自行停藥，劉瑞玲指出，青光眼患者中斷治療的原因有很多，經分析其中最常見的就是對青光眼疾病與藥物治療認知不清，另外，使用眼藥水後所造成的眼睛不舒服，也是導致患者無法穩定用藥的原因。

三軍總醫院眼科主任呂大文表示，由於眼藥水與眼睛密切的接觸，部分患者會在接受治療後會產生眼表疾病的症狀，包含感到刺激、燒灼感、異物感、乾澀、畏光等，嚴重者會影響生活品質以及工作。現在前列腺素眼藥水可以大幅這些不適，且健保有給付，病患可與醫師溝通調整用藥。

呂大文指出，青光眼可以治療，失明未必是最後的結局，但到疾病晚期才被診斷出來或是確診後醫從性不佳的患者，才是容易因為青光眼而失明的族群，呼籲40歲以上成人、眼壓高、近視大於600度的高度近視，以及家人患有青光眼等高危險族群，應定期接受眼睛檢查。

(中時)