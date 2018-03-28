涉嫌詐領藥事費 花縣KMT黨部主委妻百萬交保

花蓮宏卿藥局涉嫌詐領健保費逾千萬元，負責人鄒永宏無保請回，妻子周淳卿訊後100萬元交保。(許家寧攝)

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宏卿診所為地方老字號診所，民眾對該藥局詐領健保費感到意外。(許家寧攝)
鄒永宏在花蓮懸壺濟世40多年，今年初還促成醫藥攜手舉辦「無醫村」義診服務。(許家寧攝)

花蓮縣醫師公會理事長鄒永宏在花蓮市開設宏卿診所，其妻周淳卿為「宏卿藥局」負責人，旗下藥師涉嫌自2006年迄今詐領偽造相關業務文書，向中央健保署詐領「藥事服務費」逾千萬元，檢調發動搜索並約談周永宏夫妻等人，周女坦承犯行今晨以100萬元交保候傳，鄒永宏訊後無保請回。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，接獲線報指出，花蓮市宏卿藥局之藥師有未實際執行調劑業務，而偽造相關業務文書後，向中央健保署詐領「藥事服務費」時間長達12年，詐領金額估計逾千萬元，27日經檢察官指揮調查員發動搜索宏卿藥局。

檢調傳喚宏卿藥局負責人兼藥師周淳卿、郭姓藥師與邱姓護理長等多名醫護人員以及宏卿診所負責人鄒永宏進行查證，昨晚凌晨訊後周淳卿、郭姓藥師及邱姓護理長均坦承犯行，訊後分別交保100萬、10萬、10萬元候傳，鄒永宏則無保請回。

72歲的鄒永宏學成後返鄉行醫40多年，現為宏卿診所院長，也是花蓮縣醫師公會理事長，曾任署立花蓮醫院院長，2012年獲得第五屆醫療奉獻獎，去年10月當選國民黨花蓮縣黨部主委，今年一月結合花蓮縣醫師公會結合藥師公會，首度攜手舉辦「無醫村」義診服務。

花蓮市宏卿診所因是地方老字號診所，相當具有知名度，病患數很多，診所藥局涉詐領千萬健保費消息一出，立刻引起地方民眾譁然，據了解，鄒永宏無保請回後，人已前往台北開會，目前鄒永宏手機關機，無法對此作出回應。

(中時)

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