陸軍六軍團關懷感恩 前進榮家辦餐會

2018年03月28日 18:00 中時 呂筱蟬

參加餐會的榮民前輩們與準備餐會菜餚的伙房官兵閒話家常。(六軍團提供)

感恩活動餐會現場。(六軍團提供)

為感念榮民前輩一生的辛勤付出與無私奉獻，陸軍第六軍團特地於青年節前夕，至桃園榮民之家舉辦「關懷感恩活動」，邀請國防部藝工隊、前鋒合唱團為榮民們帶來精彩的表演與演唱經典懷舊歌曲；另外，也由榮獲南亞技術學院與六軍團合辦的「廚神大賽」前三名隊伍，三支部、五三工兵群、六軍團本部連組成堅強食勤團隊，共同掌廚，精心準備紅燒牛腩、清蒸魚、茶凍等美味料理，邀請前輩們享用佳餚，誠摯地表達國軍官兵的敬意與感謝。

六軍團指揮官徐衍璞中將在致詞時指出，透過活動紀念青年節，是為了緬懷先烈爭取民主無懼犧牲的精神，也感念榮民前輩們在人生最精華的時段，將青春歲月奉獻給國家。因為他們年輕時的付出，捍衛國家安全，才有今日得來不易的民主與自由，使社會得以豐饒與富足。同時，也感謝南亞技術學院羅時逢董事長、簡仁德校長率領著菁英團隊支持本次活動，用行動來關懷退役袍澤。

參與活動的謝英伍表示，感謝六軍團所帶來的精采表演和美味佳餚，能一起紀念這樣特殊的節日，非常開心。回想自己的軍旅生涯，為國家和部隊所付出的心力，歷歷在目。今日再看到充滿活力的國軍官兵，彷彿看到過去的自己，為了國家，選擇無怨無悔地投注青春，相信現役官兵定能秉持這樣的意志，接替我們，持續守護家園。

除此之外，六軍團本周以「熱血軍人捐熱血，時代英雄創世代」為題，號召新北市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣等縣市官兵一起捐出熱血，希望透過這樣的方式，效法先烈為國為民的滿腔熱情，同樣的捐出熱血，同樣的展現愛民奉獻的精神。過程中，各營區官兵十分踴躍，主動地結伴相約挽袖捐血，截至28日止，已累積捐出1000餘袋。

新竹捐血中心主任林敏昌特別為此頒贈感謝狀，給予六軍團愛民義舉最大的肯定，活動除了為血庫挹注存量外，官兵的熱情與熱血，亦為這乍暖還寒的早春增添了溫馨暖意。

(中時)