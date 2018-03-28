國產大豆好處多　南市農業局輔導農民多種植

2018年03月28日 18:05 中時 莊曜聰

南市農業局推廣本產豆類栽培，新市區農會種植毛豆不僅外銷成績亮眼，國內市場年營業額也破2000萬，還與學校結合舉行食農教育。（莊曜聰攝）

安定區農會與農民契作生產豆類，並以豆豆農品牌行銷，2年來契作面積從0成長到7公頃，今年目標10公頃。（莊曜聰攝）

下營農會的黑豆醬油年銷超過20萬瓶。（莊曜聰攝）

台南市夏季高溫多雨、冬季則乾旱少雨，加上近年極端氣候出現頻率增加，水資源有不足現象，豆類栽培需水量少，相當適合冬春少雨氣候，加上政府推動大糧倉計畫，是農民不錯的轉作栽培選擇，截至去年底，南市申報契作黃豆、黑豆及毛豆面積約8百公頃，未來將持續輔導農民種植，以增加本產豆類供應。

南市農業局28日邀集新市區農會、下營區農會、農民陳瀅淨及蘇建鈞等人共同召開「豆豆先生大集合」記者會，推廣高品質的本土產大豆，現場也展示有以豆類製成的各項加工特產品。

新市農會總幹事李美嬅指出，全盛時期新市種植毛豆面積達1000公頃，隨著休耕政策及南科園區徵地，日漸沒落，10年前結合各界專注產業復興，品質提升後除外銷創下佳績，也開發如毛豆麵、茶豆酥、毛豆霜淇淋等相關產品搶占內需市場，年營業額逾2000萬元。

下營農會推廣黑豆農特產也頗有一套，純本土黑豆釀的蔭油年產20萬瓶，供不應求，農會看準食安問題後的商機，將契作面積從30公頃提升到60公頃，還蓋加工廠生產，年銷超過20萬瓶；安定農會則在2年前開始與農民契作黑豆、黃豆、紅豆，並以「豆豆農」品牌行銷，從無到有，2年來賣出18公噸，今年契作面積將上看10公頃。

(中時)