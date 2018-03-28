27歲女星被逼陪睡百次不堪自殺 驚爆多位富二代涉案

2018年03月28日 18:04 中時電子報 吳玫穎

JTBC電視台近日爆料張紫妍案，有多位富二代涉案卻未被調查。(取自韓網)

曾演出韓版《流星花園》的女星張紫妍，2009年因為不堪被經紀公司逼迫陪睡各界高層人士高達上百次，選擇在家中上吊自殺，結束短短27年的一生。由於真相始終未明，上個月有超過20萬名韓國民眾在青瓦台請願網站連署，希望再次重啟張紫妍案的調查，而在韓國政府就此事回應前，JTBC電視台《News room》更爆料多名富二代涉嫌重大。

張紫妍當年在遺書中痛訴，因為畏懼經紀公司代表的暴行，不得已陪睡陪酒多達上百次，陪睡對象共有31人，然而在她自殺身亡後，檢方對名單上的人進行了調查，但都做出了沒有犯罪嫌疑的判定，最終只有張紫妍的經紀公司老闆和經紀人被處以了緩刑。

近日韓國節目《News room》更私下訪問曾調查張紫妍案的警察，發現當時警方曾查出有多位富二代與張紫妍一起喝酒，但因為這些富二代拒絕配合調查，加上警方也找不到法律依據對這些富二代強制措施，導致這些人全身而退，並未接受任何調查。

對於多位富二代涉案一事，網友們紛紛留言，「都查出來吧！給逝者、家屬以及大眾一個清楚的交代」、「現實版return」、「當時這事兒鬧得好大啊，逝者安息，人真的太壞了」、「現在能說真話的電視臺是不是只有JTBC了」。

(中時電子報)