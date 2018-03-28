新餐酒館台北101開幕 義式街邊風情盡現

2018年03月28日 18:09 中時 何書青

「Aperitivo」是該咖啡館特有正宗的義大利餐酒活動，多款道地的義大利美酒佳餚都吃得到。（義瑪卡多101餐酒咖啡館提供）

IL MERCATO義瑪卡多義大利餐廳，首度於臺北101都會廣場開設全新概念「義瑪卡多101餐酒咖啡館」（義瑪卡多101wine bar café），以台灣少見的義大利美食、咖啡、酩酒為核心，猶如穿越時光隧道般，打造像身處義大利街邊的用餐體驗。與一般咖啡館最大的不同之處，在於其沿襲義瑪卡多餐廳提供單杯酒類品飲服務，消費者能點選由義瑪卡多親自引進高品質、種類繁多的單杯義大利葡萄酒，也不會大傷荷包；而每周五於義瑪卡多101餐酒咖啡館舉行特有正宗的「Aperitivo」（義大利餐前小酌），則以質樸溫暖的餐酒，讓都會男女體會義大利人生活的閒逸舒適風貌。

「義瑪卡多101餐酒咖啡館」以義瑪卡多的視覺符號象徵時光隧道的概念打造，希望讓消費者猶如抵達義大利日常街道，享用正統義式濃縮咖啡，搭配店中道地的義大利輕食，如每日新鮮現做羅馬方形比薩、帕里尼三明治、經典手作麵包、可口手工餅乾與眾多義瑪卡多餐廳經典美味熟食，以及曾獲世界冠軍的夢幻Gelato義大利冰淇淋、難以抗拒的蛋糕甜點，讓熱愛美食和衷情義大利文化的饕客有更多元、道地的選擇。

每到週五，「義瑪卡多101餐酒咖啡館」還有其獨有限定的「Aperitivo」活動。「Aperitivo」指的是義大利餐前小酌時光，由於義大利晚餐時間是晚上9點，義大利人習慣在下班後晚餐點的時間，品嘗美酒小食，一天工作的疲憊便隨之卸下！在活動時間內，消費者可以無限品嘗義瑪卡多精選6至8款美酒，搭配由義瑪卡多廚師團隊烹煮的各式下酒菜，讓台灣民眾體會義大利人最喜愛的生活，也讓週五多了一個令人期待的理由。

義瑪卡多義大利餐廳致力於將道地義大利美食與飲食文化帶進台灣，並保留義大利的原味與飲食文化，親自引進眾多義大利頂級食材與酩酒，藉此降低成本、確保食材品質，並透過全亞洲最龐大的義大利主廚團隊，帶來最容易親近的正宗義大利飲食文化精髓。

(中時)