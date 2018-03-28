我搓、我敲 親子DIY脆梅滿載歸

2018年03月28日 18:08 中時 陳淑娥

台中梧棲區農會舉行脆梅DIY活動，吸引許多民眾參加，現場十分熱絡。（陳淑娥攝）

梧棲區農會脆梅DIY活動，小朋友架式十足，加鹽巴賣力的搓青梅。（陳淑娥攝）

將拍打後的青梅放入罐子裡，小朋友好奇的拿起來看個究竟。（陳淑娥攝）

台中梧棲區農會28日舉行脆梅DIY活動，吸引許多親子檔參加，小朋友第一次動手樂趣無窮，有人好奇拿起青梅偷舔、有人則壓壓看什麼感覺，畫面十分逗趣，總幹事王秝毅也挽袖共襄盛舉，希望透過活動讓大家認識到台灣的農特產。

王秝毅表示，脆梅DIY已邁入第4年，每年與南投仁愛鄉配合，今年首次開放親子檔參加，希望透過活動讓大家認識台灣的優質農特產。她也熟稔的搓著青梅，教民眾如何敲青梅才會漂亮，展現醃製真功夫獲得滿堂彩。

「哇！梅子跑掉了！」一顆顆新鮮的青梅倒入大盤子裡，噗通噗通的讓小朋友看得好開心，20對親子挽袖動手加鹽巴、用力搓，大、小手一起來，還有太使力讓梅子跳到桌面，有人好奇偷舔直呼好嫌喔！大家紛紛拿起大榔頭敲青梅，再裝入罐子裡後帶回家。

65歲蔡先生賣力搓著青梅，架式十足不輸專業人士，他說，自己很喜歡吃脆梅，每一年都醃製但總是失敗，第一次有老師現場教學，讓他得到完整的製作步驟，有信心能成功！

(中時)