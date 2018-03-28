我搓、我敲 親子DIY脆梅滿載歸

台中梧棲區農會舉行脆梅DIY活動，總幹事王秝毅（右二）挽袖共襄盛舉。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
台中梧棲區農會舉行脆梅DIY活動，吸引許多民眾參加，現場十分熱絡。（陳淑娥攝）
梧棲區農會脆梅DIY活動，小朋友架式十足，加鹽巴賣力的搓青梅。（陳淑娥攝）
將拍打後的青梅放入罐子裡，小朋友好奇的拿起來看個究竟。（陳淑娥攝）

台中梧棲區農會28日舉行脆梅DIY活動，吸引許多親子檔參加，小朋友第一次動手樂趣無窮，有人好奇拿起青梅偷舔、有人則壓壓看什麼感覺，畫面十分逗趣，總幹事王秝毅也挽袖共襄盛舉，希望透過活動讓大家認識到台灣的農特產。

王秝毅表示，脆梅DIY已邁入第4年，每年與南投仁愛鄉配合，今年首次開放親子檔參加，希望透過活動讓大家認識台灣的優質農特產。她也熟稔的搓著青梅，教民眾如何敲青梅才會漂亮，展現醃製真功夫獲得滿堂彩。

「哇！梅子跑掉了！」一顆顆新鮮的青梅倒入大盤子裡，噗通噗通的讓小朋友看得好開心，20對親子挽袖動手加鹽巴、用力搓，大、小手一起來，還有太使力讓梅子跳到桌面，有人好奇偷舔直呼好嫌喔！大家紛紛拿起大榔頭敲青梅，再裝入罐子裡後帶回家。

65歲蔡先生賣力搓著青梅，架式十足不輸專業人士，他說，自己很喜歡吃脆梅，每一年都醃製但總是失敗，第一次有老師現場教學，讓他得到完整的製作步驟，有信心能成功！

(中時)

國產大豆好處多　南市農業局輔導… 林口過節兒童超有感　美女議員蔡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。