隔150年才發現！「空棺」驚現千年埃及木乃伊

2018年03月28日 18:09 中時電子報 蔡萱

尼克爾森博物館研究員近日開關發現極具研究價值的木乃伊。(圖/路透)

澳洲雪梨大學收藏的一副擁有2500年歷史的古埃及棺材，過去被鑑定為是一副空棺。沒想到在相隔150年後考古人學者才在近日發現，棺材中有木乃伊殘骸。而且這具木乃伊的腦部注射與著名的圖坦卡門木乃伊的類似樹脂。

澳洲最古老的雪梨大學尼克爾森博物館（Nicholson Museum），近日發現了這副棺材中，其實有木乃伊的殘骸。這具木乃伊放在考古儲藏室裡躺了150年卻無人注意，大家只認為它放在儲藏室裡的是一具佈滿垃圾的舊棺材，沒想到竟然極富研究價值。

研究人員表示，這具木乃伊並不完整，遺體有部分受損，棺木上的象形文字顯示這具木乃伊是個名為Mer-Neith-it-es的女祭司，這名女祭司約是生活在公元前525-362年的古埃及晚期。

木乃伊在經過建立3D模型和電腦掃描後，被認為是一名30歲以上的成年人，且木乃伊的足部和腳踝骨都保存完好。另外，棺材裡還有7000顆各種類型的珠子，這可能代表著棺材主人曾擁有一個高貴的葬禮。

由於過去一些埃及古董商有時會將棺材內原本的木乃伊取出，再放入客戶指定的木乃伊，因此目前尚無法判斷木乃伊身份是否就是這名女祭司。

這具過去曾被人遺忘的珍貴文物，還有另一項重大發現，那就是這具木乃伊的腦部被移除後，被倒入了與圖坦卡門木乃伊類似的樹脂。

(中時電子報)