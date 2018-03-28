《金家》鄭仲茵、大牙遭封「最噁心母女檔」！「方婉妃」親上火線

2018年03月28日 18:19 中時 林淑娟

鄭仲茵、大牙。（三立）

鄭仲茵、大牙。（三立）

鄭仲茵在三立台灣台八點台劇《金家好媳婦》飾演方婉妃，近來「方婉妃」成為心狠手辣、不擇手段的代名詞，劇中的她為了女兒周宜霈（大牙）的幸褔，用盡各種手段算計甚至殺害韓瑜，甚至還不斷洗腦女兒由白轉黑，網友排山倒海直批「這對母女，實在好噁心」、「連自己的女兒都能設計，這媽媽太可怕了！」。

鄭仲茵和大牙被網友封為超強的「噁心母女檔」，面對PTT上的謾罵與斥責，她們親自出面為角色平反。鄭仲茵表示，在大家眼中或許方婉妃是個自私的人，但她其實就是一位為了寶貝女兒可以竭盡所能付出一切的媽媽，其實也沒有所謂的私心，只不過是站在媽媽角度。但鄭仲茵也將方婉妃這個角色視為現實生活中的借鏡，時時刻刻提醒自己不可以太寵小孩，以免小孩無法自力更生，成為大家眼中所謂的「媽寶」。

鄭仲茵過去演過不少壞女人的角色，在觀眾印象中都是比較強勢、咄咄逼人模樣，為了要和以往角色區隔，她可是下足功夫。她說，這次方婉妃的角色是以笑面虎的姿態呈現，不太跟別人正面衝突，看似對事情都無所謂，但其實都在背後默默算計。網友雖然痛罵這個媽媽很恐怖，但也稱讚她把虛偽和心機的樣子演得很到位，使壞嘴臉讓大家恨得牙癢癢，她笑說這些表情在日常可是不會出現，不過藉戲劇演出真的過足的另一個人生的癮。

大牙說，現在都在偷偷注意鄭仲茵的表情，萬一哪天劇中開始使壞，還可以模仿媽媽的表情演出。

而隨著最近劇情中韓瑜的回歸，究竟黃少祺知道真相後，會如何對付鄭仲茵和大牙周宜霈這對母女，鄭仲茵笑說不如開放許願池，讓網友向編劇許願希望接下來如何發展，她和大牙也很期待自己到底會遭受怎麼樣的報應。

(中時)