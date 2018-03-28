金門迎城隍-蜈蚣座親子嘉年華 30日開放報名

「2018金門迎城隍-蜈蚣座親子嘉年華」將於5月19日下午舉行遶境遊行。（金城鎮公所提供）

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，3月30日上午10時起開放蜈蚣座妝人小朋友及扛抬人員報名。（金城鎮公所提供）

「2018金門迎城隍-蜈蚣座親子嘉年華」將於5月19日下午舉行遶境遊行，3月30日上午10時起開放蜈蚣座妝人小朋友及扛抬人員報名，歡迎鄉親一起加入傳統藝陣活動，分享祈福大熱鬧的喜悅。

主辦單位金城鎮公所指出，「蜈蚣座」是金門地區傳統藝陣之一，陣頭出巡有除穢、辟邪之意。建國百年時金門曾以「世界最長純人力肩扛蜈蚣座陣頭」寫下金氏世界紀錄。今年是浯島城隍遷治338年慶典，特別規畫於5月19日下午舉辦蜈蚣座親子嘉年華活動，為四月十二壓軸的迎城隍加溫。

當天，妝人小朋友的服裝、化妝，將由鎮公所委請專人協助裝扮，名額共132位，備取20位。報名資格為就讀幼稚園以上，身高120公分以下，體重25公斤以內者，同時須有1名男性成年親友報名加入扛抬工作。

蜈蚣座親子嘉年華將於5月19日下午3時準時出發遊行，參加的大人、小孩須於當天中午1時至金門高中籃球場完成報到，逾時未報到者以棄權論。完成報到者將贈送妝人小朋友文創商品及商品禮券，扛抬人員則為紀念衫乙件及商品禮券。

報名網址http://km412.org.tw，洽詢電話082-325057觀光課。

(中時)

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