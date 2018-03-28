幾米星空風靡歐洲 獲葡萄牙漫畫節「外國童書最佳插畫家獎」

2018年03月28日 18:20 中時 許文貞

幾米（左）在義大利波隆那舉辦作品簽名活動。（台北書展基金會提供）

幾米的作品不只在台灣受歡迎，更是風靡到歐洲！義大利波隆那兒童書展在3月26至29日舉辦，今年台灣館邀請幾米到波隆那，不只簽書會人氣夯，作品完售，今日也傳來作品《星空》（NoiEte Estrelada）葡萄牙文版獲得2017年葡萄牙阿馬多拉國際漫畫節「國家漫畫獎」的「外國童書最佳插畫家獎」。

葡萄牙阿馬多拉（Amadora）國際漫畫節創辦於1990年，每年10至11月間於里斯本（Lisbon）舉辦。漫畫節大會評審團會在來自全世界的圖畫書翻譯作品中，評選出最佳插畫家。葡萄牙出版社「Kalandraka」特地在幾米到波隆那參展時，將獎牌轉交幾米，帶給他意外的驚喜。

Kalandraka出版社代表表示，阿馬多拉「國家漫畫獎」舉辦超過15年，具有很榮幸能出版《星空》，也有意於今年阿馬多拉國際漫畫節時，邀請幾米至葡萄牙參與。

今年也是幾米創作20週年慶，波隆那書展大會特別邀請幾米，於28日在會場「插畫家急救站」演講，針對新銳插畫家分享如何為大人創作圖畫書。展期也和三家義大利出版社，舉辦義大利語版《地下鐵》、《月亮忘記了》、《星空》等作品簽名會。

(中時)