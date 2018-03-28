台11線「水往上流」路段2車對撞 5傷1命危

台11線水往上流路段2車對撞，5傷1命危。（莊哲權翻攝）

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台11線水往上流路段2車對撞，5傷1命危。（莊哲權翻攝）
台11線水往上流路段2車對撞，5傷1命危。（莊哲權翻攝）
台11線水往上流路段2車對撞，5傷1命危。（莊哲權翻攝）

台11線台東知名景點「水往上流」路段，28日下午4時許，1輛自小客疑因違規逆向超車，迎面撞上對向廂型車，1人失去生命跡象，5人輕重傷，事發時剛好2名衛生所護士路過，停下腳步協助搶救，爭取黃金救援時間。

這場車禍發生在28日下午4點多，北上的黑色自小客車行經台11線148K處，也就是台東知名景點「水往上流」南端轉彎處，疑因違規逆向超車，迎面撞上南下的廂型車，在強烈的撞擊下，2部車車頭全毀。

車上一度還有3人受困，傷勢相當嚴重，所幸當時剛好有兩名在東河衛生所上班的護士下班路過，立刻停下腳步幫忙搶救，爭取更多黃金救援時間。

1位受困的阿嬤痛苦地趴在座位上，消防隊員動用破壞器材和油壓剪，剪開車門，才順利脫困，搬動時還痛得哇哇叫。而廂型車朱姓駕駛，則是一臉恐慌卡在位子上，消防隊員從後方破壞坐椅，才把人救出。

廂型車上4人，是一家人到花蓮海邊採海菜，回台東家裡時，被這輛黑色自小客車逆向直接撞上，自小客車兩人，身份待查；這起車禍造成6人輕重傷，其中1名自小客女乘客沒有呼吸心跳，分送各醫院搶救中。

(中時)

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