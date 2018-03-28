草屯鎮長洪國浩理財高手 財政總盈餘4.3億餘元

▲理財高手，草屯鎮長洪國浩公佈草屯鎮公所財政決算收支成果，目前總盈餘仍有高達4億3千餘萬元。（楊樹煌攝）

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中時

就任鎮長3年就把草屯鎮公所1億8千萬元負債還掉的草屯鎮長洪國浩，今28日召開記者會再度說明他開源節流的豐碩成果，洪鎮長指出，因他的善於理財，任內不但沒有負債，目前年度公務預算盈餘2億4千餘萬元，公共造產盈餘1億8千餘萬元，未來將致力市區各項道路、人行道改善，並活化大成街停車場及鎮內迫切需求建設。

茹素20餘年，一向溫文儒雅又不多話的草屯鎮長洪國浩，從南投農田水利會長到當選草屯鎮長後，最讓他引以為傲的就是，他在就任鎮長時，鎮庫負債1億8千萬元，經他把公務預算開源節流的撙節使用，讓財務健全，同時妥善運用公共造產的「納骨塔」金雞母，每年有上億進帳，終於在3年間就把鎮公所負債全部還光了。

洪國浩今天在記者會中再度公佈草屯鎮公所目前的財政決算收支成果，洪鎮長表示，前年公所累計餘絀為1億9755萬8556元、去年歲計餘絀4407萬6685元，合計餘絀仍有2億4163萬5241元；另在公共造產示範公墓納骨塔收入最多，前期未分配剩餘2億6218萬1205元、去年底剩餘6299萬4572元，經解繳公庫及轉投資1億多元，目前仍剩餘1億8845萬8907元，也即公所目前公務和公共造產總盈餘仍有高達4億3千餘萬元。

(中時)

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