山佳車站首創智慧無障礙廁所 避免春光外洩

山佳車站站務員張珮琳示範，有語音提示如廁者，按下按鈕就可鎖門。（王思慧攝影）

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山佳車站無障礙廁所有偵菸系統，有民眾抽菸觸動語音警示，提醒勿在車站內吸菸。（王思慧攝影）

公共場所無障礙廁所的門鎖都採用電動按鈕開關，以方便身障者，但山佳車站發現最常使用無障礙廁所的長者一進入廁所後，由於電動門會自動關起來，常誤以為門已上鎖了，造成下一位旅客不小心誤開的窘境。山佳車站因此設置智慧無障礙廁所，新增「紅外線實際感應空間使用現況」功能，還有偵測語音提醒。

山佳車站站務員張珮琳表示，智慧無障礙廁所除了延用桃園車站AI哺乳室的「紅外線實際感應空間使用現況」功能，還針對忘記關門問題提供國、台語及英語的自動化語音提醒功能。當進入無障礙廁所而電動門自動關閉時，如未按下電動按鈕的關閉鈕時，將立即播放「請按紅色鈕關門」的語音提示，提醒如廁者鎖門。

張珮琳說，因自己曾任台北車站的播音員，為了節省製作經費，自己提供字正腔圓又悅耳的聲音配音，有別於制式的電腦配音。也讓許多認識她的老人家旅客，彷彿聽到她貼心的叮嚀備感溫馨。

山佳車站無障礙廁所還有另項便利措施，站務員發現旅客常離開無障礙廁所時，會以為要按電動按鈕的「關閉」門才會關上，卻不知這個舉動會反鎖，使下一位使用者必須找站務員拿鑰匙才可將電動門打開。人力較少的站務員想出藍芽自動解鎖App功能，可直接使用手機或平板，遠端將電動門打開，十分便利。

另外，由於無障礙廁所時有民眾入內抽菸，站務員為維護民眾健康，每天需不停巡檢勸導吸菸者，造成困擾，因此站務員們想到禁菸妙招，於廁所內設置偵菸系統，一旦有人在廁所內抽菸，立即播放「本站區全面禁菸，抽菸者依菸害防治法第31條規定罰2000元以上一萬元以下罰鍰，山佳站感謝您的配合。」友善地提醒民眾不要抽菸。

張珮琳笑說，曾有民眾偷抽煙被語音嚇到，感到不好意思，未來若爭取到網路經費，可再設置自動提醒菸感測APP，也比衛生局人員到處去禁菸區取締吸菸者更有效率。

（中時提醒您 抽菸有害健康）

(中時)

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