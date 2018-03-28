「天宮一號」墜落處　太空中心：靠近古巴

2018年03月28日 18:37 旺報 李侑珊

大陸載人航天工程於2011 年 9 月發射「天宮一號」，為大陸中國第一座太空站，近日傳出「天宮一號」已失控，歐洲太空總署（European Space Agency）預測，將在4月1日墜落地球，緯度可能落在北緯43度至南緯43度之間，台灣也在此範圍內，但國家實驗研究院太空中心經初步分析，認為墜落地點可能在大西洋靠近古巴的地點。

國家實驗研究院太空中心表示，大陸太空站「天宮一號」總重8.5噸，軌道設計是傾角（與赤道的夾角）約43度（如圖示），3月28日軌道高度已降低至200公里，應有可能於一週內墜地。傾角43度表示南北緯43度以內的任何地區都有可能是落點。

國家實驗研究院太空中心分析，依照過去經驗，像「天宮一號」這種大型人造物體在墜落過程經過大氣層時，會裂解成大小不一的物體，大部分會在通過大氣層中燃燒殆盡，少部分較大件物體會未能完全燃燒而墜落地表。由於墜落過程中，裂解後的物體軌跡具有不確定性，因此沿著軌跡一定區域都是殘骸可能散佈的範圍。

國家實驗研究院太空中心依據天宮一號各項數據，初步模擬天宮一號墜落時間可能在台灣時間3月31日下午，墜落地點比較有可能在下圖大西洋靠近古巴的紅色叉叉標示處。

(旺報)