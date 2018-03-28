全法紀念英雄警官貝特拉米 追悼儀式盛大

2018年03月28日 18:44 中時電子報 江飛宇

4天前，在法國西南部特雷比鎮（Trebes）超市發生的恐怖襲擊事件中，捨己為人的法國英雄警察警察貝特拉米中校(Col Arnaud Beltrame)於今日出殯，法國政府以近乎國葬的儀式紀念他，場面備極哀榮。

法國總統馬克隆向貝特拉米的妻子致意，法國兩位前總統薩科奇和歐蘭蘭皆到場。(圖/美聯社)

BBC報導，44歲的貝特拉米中校是恐攻事件中的4名受害者之一，而他是與歹徒談判中，提議自願成為人質，以換取平民可以先行離開，之後卻在槍戰中不幸身亡，他犠牲自己的情操令人動容。貝特拉米的弟弟告訴法國媒體：「他是為陌生人犠牲了自己的生命，他一定知道此舉幾無生還機會，但他仍然這樣決定。如果這不是英雄，我不知道什麼才是英雄。」

貝特拉米的送葬隊伍盛大，還有警車開道。(圖/美聯社)

為表彰他無私的犠牲，在法國全國追悼會上，貝特拉米中校被授予象徵法國最高榮譽的軍團勳章，他的棺材特別在巴黎市區繞行，市民也自發的在道路兩邊致敬。運送到法國歷史英雄長眠的榮軍院(Les Invalides)停留，在當地舉行紀念儀式，由總統馬克龍(Emmanuel Macron)親自主持，馬克隆說，貝特拉米表現出「非凡的勇氣和無私的大愛，他就是一個英雄，值得全法國一致的尊敬與欽佩。」同時，法國內政部人員也集合到中庭默哀一分鐘。

雖然是雨天，但是大量的巴黎群眾仍然在道路兩邊目送英雄警察的最後一程。(圖/美聯社)

民眾致哀的鮮花，有貝特拉米的照片。(圖/美聯社)

貝特拉米隷屬法國國家憲兵隊，雖然名義上是法國武裝部隊的一部分，但從2009年以來被畫為內政部下，偏向刑事調查與治安工作，因此職責上更類似高級警察。

依照貝特拉米家屬的意見，他的棺材將會返回家鄉卡爾卡松(Carcassone)進行家庭葬禮。

25歲的極端伊斯蘭主張者萊杜旺．拉定(Redouane Lakdim)與2015年11月13日的巴黎襲擊事件有關。但是與當年主嫌的人際關係較為間接，因此雖然一直被治安當局列在觀察名單內，但是情報部門卻認為還不致於造成威脅，沒料到他會持槍挾持超市民眾。

據報導，拉定的女朋友已被正式調查，被指控「與恐怖分子密謀襲擊」，現在仍被警方拘留中，至於另一名17歲的朋友在調查後已獲釋。

(中時電子報)