夜問打權》綠營憑什麼藉「中華民國」之名搞台獨？

2018年03月28日 18:32 中時電子報 綜合報導

新華社證實！應習近平邀請，金正恩海外首訪獻給北京！＂習金＂達共識！ 朝鮮半島無核化＋維護半島和平穩定，不讓美方對朝鮮予取與求！金正恩拉攏大陸制敵？金正恩主動出擊+靈活外交，陸美間搖擺拿好處？！北韓玩兩手？！金正恩＂送秋波＂成習近平反制川普籌碼？

呂秀蓮批柯P受陸招待！假民主戴別人紅帽子？！訪毛澤東故居不行？陳芳明:沒格調.污衊

綠營為選舉抹黑抹紅政敵？兩岸本是同根生！去大陸有何不對？

兩年前...吳寶春＂不把眼光只看在中國＂， 今上海落腳！不只上海! 吳寶春麵包將進軍北京.深圳.廣州.香港…陸資.台商捧鈔票等他!！赴陸展店，吳寶春昔拒今迎。

國共兩黨爭天下！多少鮮血悲劇！愛國青年趙仲容拒降共軍遭槍決，女兒陳情20年忠烈祠入祀！為國犧牲家破人亡，趙仲容故事放到國史館都值得！綠營憑什麼藉＂中華民國＂之名搞台獨？

西安大雁塔1366年歷史，玄奘為保存佛經親自督造！＂大雁塔＂存在，象徵長安崛起，成新世界佛教中心！大雁塔上鳥瞰西安， 悠悠歷史迎面而來！

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：

董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

王育敏(立法委員)

謝龍介(台南市議員)

康仁俊(資深媒體人)

(中時電子報)