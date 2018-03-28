夜問打權》綠營憑什麼藉「中華民國」之名搞台獨？

夜問打權，來賓董智森(右二起)、葉耀鵬、王育敏、謝龍介、康仁俊。（中天提供）

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中時電子報
綜合報導

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今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：

董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

王育敏(立法委員)

謝龍介(台南市議員)

康仁俊(資深媒體人)

(中時電子報)

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