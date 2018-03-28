鼓勵學子上郵輪服務 經理現身說法

航港局郵輪宣導活動，今天首站在台北海洋科技大學與會貴賓合照。（航港局提供）

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台灣國際郵輪協會顧問呂江泉，生動活潑的介紹吸引學生未來到郵輪工作。（航港局提供）

國際郵輪業者積極拓展亞洲市場，對於華語服務人員需求相對提高，交通部航港局為鼓勵年輕學子上郵輪服務，至大專院校辦理「環宇全球 愛上郵輪」校園宣導會，並於今天在台北海洋科技大學舉辦首場宣導會，協助年輕學子打開通往郵輪事業的大門。

台北海洋科技大學校長唐彥博致詞表示，鼓勵同學上郵輪開創視野，接著由傅蔭恩教授介紹郵輪旅遊市場整體概況；擁有二十餘年豐富閱歷的台灣國際郵輪協會常務顧問呂江泉博士，以活潑方式介紹全球郵輪發展趨勢及專業能力養成計畫，現場同學聚精會神的聆聽。

航港局表示，還特別邀請曾在郵輪擔任娛樂部經理蔡孟庭現身說法，她說，郵輪就像一個小型的聯合國，有來自世界各地的工作夥伴，不僅有免費的外語教學，還有全員工的party night；整體來說，郵輪工作就薪水、工作內容、工作環境都是很有吸引力的，鼓勵同學給自己一個通往夢想的機會。

宣導會現場熱鬧滾滾，同學們也表示對於郵輪工作充滿嚮往，航港局將持續辦理郵輪就業宣導活動，4月25日於開南大學、4月26日於致理科技大學及5月14日於國立東華大學舉辦3場次活動，歡迎大家踴躍參加，詳情請洽航港局網站線上報名專區 https://www.motcmpb.gov.tw/onlineregistrationlist_69.html。

(中時)

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