雞排伯之死驚動流動攤販 國稅局：有店面才要繳稅

2018年03月28日 19:08 中時 周麗蘭

雞排伯林朝明之死引發流動攤販擔心營業稅找上門，國稅局雲林分局長陳金華表示，有固定店面才會輔導辦理營業登記，每月銷售額8萬元以上才課徵營業稅，雞排伯一個月銷售額5萬元，是免徵繳營業稅的。

陳金華指出，該局輔導雞排伯辦理營業登記並非有人檢舉，但該局每個月確實都會收到幾十件檢舉，包括未設立營業登記、漏開發票等，該局依法一定要去查證看該地是否有營業的事實，有些業者乾脆收攤不做，有些會接受輔導登記。

雞排伯被輔導設立營業登記而輕生事件傳出後，許多小攤販剉著等，擔心哪天被國稅局找上門。

陳金華表示，流動攤販不須設立營業登記，也不稅，即使有固定店面及營業登記，也不一定課得到稅，林朝明月銷售額5萬元，依照營業稅法，未達到8萬元的起徵點，不需要繳稅。

他說，該局人力有限，查抄法院公證的營業用租賃契約是課稅來源之一，林朝明與房東所公證的租賃契約明訂每月租金2萬8000元、攤位作為營業用途，依規定房東的租賃所得必須申報綜所稅，房客也須辦理營業登記以有稅籍資料。

陳金華表示，月銷售額達到8萬元才課徵營業稅，超過20萬元要開統一發票，有些店面營業額很高，但一開始查定偏低，國稅局重新查定，店家也都能接受。

(中時)