修杰楷管教女兒「帶她去廁所」！咘咘有樣學樣這樣管Bo妞

2018年03月28日 18:43 中時 林淑娟

修杰楷。（意柏嘉Bottega Verde提供）

修杰楷28日出席義大利天然保養品牌活動，被問及最近老婆賈靜雯帶兩個女兒咘咘、Bo妞一起錄製芒果TV《媽媽是超人3》，修杰楷笑說，他自己的期待值也跟大家一樣：「希望大家多看看她們多欠修理….可愛的一面！」他說平常管教女兒「最兇」的程度，就是帶她去廁所「聊天」，而且不是兇她、是真的「聊天」。

修杰楷說，當咘咘做錯事、需要被糾正時，他會問：「要不要跟爸爸去廁所？」咘咘就會很害怕地說「不要」，「我會說不行，然後帶她去洗手間告訴她，等一下要乖乖的噢！爸爸沒有要兇妳」。好笑的是，咘咘也會如法炮製，把爸爸一模一樣的話拿來對妹妹Bo妞說，現在很愛管妹妹的她會對Bo妞說：「可以嗎？再這樣我要生氣了噢！你不聽話要去廁所。我沒有生氣，我是在好好跟你講！」聽得他和老婆覺得傻眼又好笑，也慶幸他們平常管教女兒並非用很兇的怒罵或口出惡言方式，因為小孩真的會完全拷貝、模仿，「而且我真的只是跟她聊天，她就怕成這樣了」。

兩人經常被關心何時辦婚禮，賈靜雯日前曾說就等老公給她驚喜，修杰楷一聽笑回：「我每天都在給她驚喜！大大小小的驚喜。」至於婚禮時程？他坦言：「有！請拭目以待。」確實已有時程表，這件事兩人一直都有在討論中，但還無法對外透露是何時，所有細節、安排都在進行中。

(中時)