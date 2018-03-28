修杰楷管教女兒「帶她去廁所」！咘咘有樣學樣這樣管Bo妞

修杰楷樂見賈靜雯與兩個女兒一起上《媽媽是超人3》。（林淑娟攝、取材修杰楷臉書）

友善列印
中時
修杰楷。（意柏嘉Bottega Verde提供）

修杰楷28日出席義大利天然保養品牌活動，被問及最近老婆賈靜雯帶兩個女兒咘咘、Bo妞一起錄製芒果TV《媽媽是超人3》，修杰楷笑說，他自己的期待值也跟大家一樣：「希望大家多看看她們多欠修理….可愛的一面！」他說平常管教女兒「最兇」的程度，就是帶她去廁所「聊天」，而且不是兇她、是真的「聊天」。

修杰楷說，當咘咘做錯事、需要被糾正時，他會問：「要不要跟爸爸去廁所？」咘咘就會很害怕地說「不要」，「我會說不行，然後帶她去洗手間告訴她，等一下要乖乖的噢！爸爸沒有要兇妳」。好笑的是，咘咘也會如法炮製，把爸爸一模一樣的話拿來對妹妹Bo妞說，現在很愛管妹妹的她會對Bo妞說：「可以嗎？再這樣我要生氣了噢！你不聽話要去廁所。我沒有生氣，我是在好好跟你講！」聽得他和老婆覺得傻眼又好笑，也慶幸他們平常管教女兒並非用很兇的怒罵或口出惡言方式，因為小孩真的會完全拷貝、模仿，「而且我真的只是跟她聊天，她就怕成這樣了」。

兩人經常被關心何時辦婚禮，賈靜雯日前曾說就等老公給她驚喜，修杰楷一聽笑回：「我每天都在給她驚喜！大大小小的驚喜。」至於婚禮時程？他坦言：「有！請拭目以待。」確實已有時程表，這件事兩人一直都有在討論中，但還無法對外透露是何時，所有細節、安排都在進行中。

(中時)

《金家》鄭仲茵、大牙遭封「最噁… 陳今佩植大腿皮救腳踝 不打知名…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。