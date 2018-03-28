陸涉台學者劉國深：兩岸話語體系需要創新

2018年03月28日 18:47 旺報 徐維遠

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深28日表示，兩岸現有的知識與話語體系已不能很好地適應兩岸交流，話語需要創新以避免不要衝突。他認為，兩岸之間是「政權」之爭而不是「國家」之爭，是「主導權」之爭而不是「主權」之爭，「獨立」一詞不完全是貶義詞，台灣保有異於大陸的某一程度獨立性也是好事，「統一」一詞也要辯證認識；但如果雙方沒有互信，就會有負面聯想。

《旺報》28日主辦「兩會後的兩岸關係走向」學術研討會，邀請廈門大學台灣研究院多名教授來台。劉國深認為，兩岸關係目前不得不承認是倒退，「但還沒那麼困難」，兩岸目前還沒打起來還有什麼不滿意？

劉國深提到，習近平十九大報告中顯示台灣問題不是最重要、而是中華民族偉大復興，對台是「留有餘地、人民至上」，因此不需要太慌或太悲觀。劉國深演講時前陸委會主委夏立言在旁，他還說「夏立言曾與前國台辦主任張志軍坐下來談」，也期待陳明通和國台辦主任劉結一再次平起平坐、不是不可能。至於大陸修憲取消國家主席任期對台灣的影響，劉國深認為這與解決台灣問題無關，只是內政上防止領導人跛腳。

劉國深表示，兩岸關係還需要更多的時間和空間，「給別人時間也是給自己時間」，台灣問題的終極解藥在大陸自身發展，大陸是資產還是包袱，繫於一念之間，民心向背才是兩岸政權之爭的關鍵。

(旺報)