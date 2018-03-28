串連望海巷與長潭漁港 基市府打造多功能親水步道

基隆潮境公園近年觀光活絡，基隆市政府提出「望海巷海灣串聯計畫」，獲得中央水環境計畫補助，要投入2.1億元從平浪橋至八斗子車站，打造兼具自行車、行人徒步區功能的親水步道，同時串連起長潭漁港和望海巷漁港，透過包括活動中心改造、保育區親水介面改善等計畫，提升觀光效能並促進漁村產業轉型。（李其樺攝）

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基隆潮境公園近年觀光活絡，基隆市政府提出「望海巷海灣串聯計畫」，獲得中央水環境計畫補助，要投入2.1億元從平浪橋至八斗子車站，打造兼具自行車、行人徒步區功能的親水步道，同時串連起長潭漁港和望海巷漁港，透過包括活動中心改造、保育區親水介面改善等計畫，提升觀光效能並促進漁村產業轉型。

基隆市府產發處表示，近年潮境公園與相鄰的八斗子車站遊客數量不斷成長，以及長潭里潮間帶復育有成，已使這裡成為基隆市重要的觀光熱區；不過八斗子車站往潮境公園缺乏安全的行人徒步區，致使人車爭道，險象環生。

今年初基隆市政府提出「望海巷海灣串連計畫」，獲得前瞻水環境計畫核定，漁業署補助1.6億元，加上市府自籌款，共投入2.1億元，包含建設親水步道、活動中心改造、營造特色漁村，及親水介面改善等。

海洋事務科長蔡馥嚀指出，首先結合交旅處的自行車道延伸計畫，從平浪橋打造1公里的多功能親水步道，同時具備自行車、行人徒步區功能；其次，要將長潭漁港活動中心及其附屬的漁船上架廠做空間改善，減少漁船施工造成地方汙染，並改善當地旅服設施。

蔡馥嚀表示，未來會根據不同漁村特色，發展多樣化的觀光娛樂產業，例如將望海巷漁港打造成獨木舟、風帆等無動力水域活動遊憩區，結合碧砂漁港遊艇、長潭漁港傳統漁撈，打造多元化的特色漁村。

另外，長潭里潮間帶與當地潛水產業雖然引進不少觀光客，但遊客數量過多恐不利潮間帶生態保育，因此未來潮間帶將實施總量管制，改善海岸邊坡防護設施，提供遊客安全的親水環境。

(中時)

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