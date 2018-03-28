驛動輕旅行 台灣鐵道觀光宣傳片首映

2018年03月28日 18:47 中時 王思慧

為鼓勵喜愛自主安排行程國際旅客，善用台灣便利鐵道環境體驗多樣城鄉風貌，感受更多在地特色，交通部觀光局特別規劃拍攝「Touring Taiwan by Train」國際宣傳影片，以台灣鐵道及交通便利性為主題，利用第一人稱視角拍攝手法呈現旅人遊玩體驗，隨著環島鐵道、高速鐵路、森林鐵路以及各個支線，突顯台灣旅遊魅力。

觀光局表示，為傳達台灣多元豐富的旅遊形象，首度以鐵道及交通便利性為主題拍攝國際宣傳影片「Touring Taiwan by Train」，影片主角為搭乘鐵路旅遊的獨自旅行者，拿著手機以自身視角紀錄旅程的美景及感動，並透過簡訊即時與親友分享。

影片由東部幹線穿過花東縱谷一片金黃色稻田、阿里山小火車沿著之字型鐵路穿梭於綠鬱森林中、進化1001號列車在陽光中穿過集集線綠色隧道到彰化最有名的扇形車庫等；搭配沿途觀光景點，像是故宮南院、台北101、井仔腳瓦盤鹽田、雲林布袋戲館、平溪等。影片中還有車站及火車上親切的服務人員，在旅程中遇到的友善面孔，完整了呈現台灣最美麗的風景。

觀光局長周永暉表示，台灣環島密佈著各式各樣別具風味的特色小鎮，不論是環島鐵路網以及延伸支線、西部高速鐵路或是森林小火車，都是國際旅客前往體驗的絕佳選擇，再搭配台灣觀巴及台灣好行，相信國際旅客更易抵達他們想去的特色鄉鎮。同時，2019年為Tourism2020-台灣永續觀光發展策略中推廣體驗觀光的「小鎮漫遊年」，鐵路深度慢遊也正切合台灣小鎮旅遊特性，相信透過本片拍攝及目標市場投放，可以深度主題旅遊的方式，向國際旅客宣傳台灣觀光的便利性，吸引更多國際旅客前往感受小鎮獨特魅力。

影片可至以下連結欣賞：3分鐘版 https://youtu.be/5H4Sw3VDPgI，60秒版 https://youtu.be/Pht_Rgj1nFA，30秒版 https://youtu.be/nqFOFSBJwfM，15秒版 https://youtu.be/a3UebNqm-eY

(中時)