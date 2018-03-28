戒治所喝咖啡 還有簡餐試賣

戒治所咖啡都由收容人手沖，可以品嘗到咖啡的濃醇好滋味。（黃力勉攝）

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歐風建築的台東戒治所，也是品嘗咖啡的好地方。（黃力勉攝）
戒治所的咖啡搭配點心是絕配，不喝咖啡還有香氣十足的菊花茶。（黃力勉攝）

台東戒治所附設咖啡廳，是全台唯一可以在監獄中品咖啡、吃點心的矯正機關，近來戒治所還試賣餐點，讓遊客可以吃飯、喝下午茶，延長停留時間，並能認識矯正機關的業務。所方表示，配合遊客行程，咖啡廳六日也都正常營業，矯正機關不再高牆聳立。

台東戒治所種植的咖啡面積達8.5公頃，以無毒栽培的咖啡前年受到尼伯特風災的蹂躪，去年產量銳減5成，今年開花狀況不錯，如果風調雨順有望達到往年產量。

戒治所的咖啡廳位在大門管制站內，一般民眾要進入只需要向駐衛警告知即可，咖啡廳有武陵咖啡、菊花茶，還有蛋糕、鳳梨酥、手工餅乾等點心可以搭配。

戒治所輔導科長黃志欽表示，咖啡是由外役監的收容人以手工沖泡，可以品嘗到濃醇的咖啡香，從咖啡種植、採收、烘焙等，都由收容人親手完成，但因為戒治所的武陵咖啡產量少，因此還有單價較低的高級咖啡供遊客選擇。

黃志欽說，戒治所有提供咖啡後，吸引鹿野、延平等地的遊客前往品嚐，為了讓遊客最多的六日也能品嘗，因此咖啡廳僅在收容人返家省親時不營業，多數假日期間都開放。

收容人阿郎表示，從學習沖泡咖啡、蛋糕、餅乾製作過程中，慢慢學會品嚐、沖泡方法，未來也希望能以此為業，遊客的肯定，也獲得很大的成就感。

(中時)

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