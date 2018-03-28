走過半世紀 蘭陽女中綠樓修復重現

2018年03月28日 18:52 中時 李忠一

蘭陽女中重新修復的綠樓飾牆「綠竹」是在大陸燒製，顏色經過校友會確認才複製。（李忠一攝）

宜蘭縣蘭陽女中的「綠樓」走過半世紀去年綠樓「綠竹」因崩落而拆除，引起文資界重視，甚至連教育部都致電關切，但校方強調是要整修恢復原貌，歷經近1年修復工程，綠樓煥然一新，成為今年4月14日80周年校慶的亮點。

蘭女校長曾璧光表示，綠樓建於1968年，是設計陽明山中山樓的建築師修澤蘭的作品，綠樓的飾牆被稱作「綠竹」，綠竹內是鋼筋、水泥，最外層為陶製的竹節，上百根綠竹與上千個竹節是綠樓的最大特色。

但綠竹內的鋼筋氧化，水泥、竹節崩落，竹節備品用完後，只能用水泥修補，校方擔憂影響師生安全，決定拆除還原，不少人以為要拆綠樓，引起校友、文資界的重視，盼能保留綠樓。

曾璧光表示，綠樓沒有要拆，而是要恢復原樣，學校也爭取到560萬元經費，不只還原綠竹，還針對綠樓的安全、防漏等整修，綠竹的鋼筋改用白鐵，水泥採輕質水泥，竹節是在大陸燒製，燒製後竹節顏色經校友會確認才複製。

曾璧光說，綠樓對學校而言是「見證校園歷史發展，是校友感情的維繫。」綠樓過去是群育館、圖書館，現在作為音樂、家政、生活科技教室，綠樓早晚會變成歷史建築，雖然成為歷史建築修繕會受到很多限制，但校方會以維持原貌為前提來保留建物。

(中時)