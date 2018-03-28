童綜合2護理師 泰機場救回心肌梗塞男

童綜合護理師楊宛庭（左）、陳靜如（右）赴泰旅遊，下飛機時緊急救回突然昏倒的泰籍男子生命。（陳淑娥翻攝）

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護理師楊宛庭（左）、陳靜如（右）出機艙後展開神救援，中華航空特贈送模型機表達感謝。（陳淑娥攝）
童綜合頒發獎狀表揚護理師楊宛庭、陳靜如。（陳淑娥攝）

童綜合醫院護理師楊宛庭、陳靜如日前赴泰旅遊，下飛機時發現一名男子疑心肌梗塞突倒地昏迷，兩人不加思索發揮白衣天使職責，緊急合力進行CPR並暢通呼吸道搶救，5分鐘後由當地醫護人員到場接手，成功救回一條寶貴的生命。

從事護理工作約5年的楊宛庭、陳靜如表示，15日兩人相約赴泰旅遊，當飛機抵達蘇萬那普機場，出機艙走空橋時聽到「碰」的一聲，轉頭發現年約30歲的泰籍男子倒地失去意識，立刻停止腳步展開神救援。

男子當時呼吸困難，臉色蒼白且逐漸轉黑，已沒有脈搏心跳，兩人隨即施予CPR壓胸並暢通呼吸道搶救，令人興奮的是原本缺氧眼球上吊、全身發紺、測不到脈搏的患者，經過持續施救漸漸恢復循環及呼吸，直到5分鐘後由當地醫護人員到場接手。

台灣護理人員在泰國機場留下美譽，童綜合28日頒發獎狀表揚，中華航空也特別委派台中分公司副理童均龍到場感謝，兩位護理人員基於使命感，義無反顧前往救援，讓病患得以維持生命直到當地救援抵達，展現出無私大愛的精神，也做國民外交的最佳示範，兩人回憶笑笑說，「這應該就是護理師本能吧！」

(中時)

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