華國華人移民陸占6成 最愛洛杉磯

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旺報

美國一向是華人移民最愛的天堂，隨著大陸移民漸多，也改變了美國華人的結構。調查顯示，目前在美國的華人移民中，大陸就占了6成，約312萬人。台灣和東南亞各占約1成5，香港約1成。加州和紐約是華人最多的前二個地區。洛杉磯、爾灣和新港灘、舊金山是華人「混得最好」的前3個城市。

美國的華裔人口主要來自四個地區，在二次世界大戰前，美國的華人移民多來自廣東和香港。20世紀50年代，大量台灣民眾移居美國。東南亞各國被稱為「華裔猶太人」的華人血統民眾也移民美國，構成美國華人社區的一部分。如今，來自大陸的移民已占主導地位。

大陸居民赴美留學、探親人數在20世紀70年代後明顯增多，90年代形成大陸民眾赴美的高潮，這些人被稱為「華裔中的新移民」，以區別以前來自廣東、香港的老僑民和來自台灣的移民。

在美國純華人血統的大陸移民312萬多人中，第一代移民人數為169萬多人占54.2%，很多仍依較傳統方式生活。第1.5代移民有51萬多人占16.4%。第二代以上移民人數為91萬多人占29.4%。第二代華裔的生活方式較美國化，多用英文溝通和社交，與主流社會接觸較多。第一代與第二代一起生活的華裔家庭人口約占45.8%，生活方式較混合化。

由於來自大陸的移民漸多，已超越華人其他地區到美國的移民，占全部比例的59.5%。也就是說，美國華裔移民中5人中就有3人來自大陸。來自台灣的移民占15.9%，就是每6人中有1人來自台灣。來自東南亞各國的中國血統移民占15.3%，也約是6人中有1人來自東南亞各國。來自香港的移民占9.4%，約每10人華裔移民中有1人來自香港。

華人移民美國，對某些城市特別偏愛。其中「混的最好」的城市非洛杉磯莫屬。這裡約有40萬華人，地位較高，受到的限制較少。也因為華人社區多，使用中文機會多，找中餐館吃飯十分方便，即使遇到事也可找當地華人幫忙。新建的爾灣建市大約只有30年，已成了很多華人期望的歸宿地。舊金山80萬人口中，20%是華人，這在美國城市人口中華人比例最高。

(旺報)

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