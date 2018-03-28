港女命案 陸委會下達予死者家屬最高規格協助

2018年03月28日 19:28 中時 謝明俊

香港女子潘曉穎在台遇害，潘女父母28日下午再度來台領回愛女骨骸。〔李文正攝〕

香港富家女潘曉穎來台旅遊遭男友陳同佳殺害棄屍竹圍，北市警大同分局在接獲家屬報案展開偵辦，事情曝光後，由於是首宗港人在台遇害，兇嫌逃回香港落網的案件，引起陸委會重視，特別召集法務部、刑事局等單位會商處理原則，最後陸委會指示，要全力協助死者家屬，藉此贏回港人對台觀瞻，所以死者家屬2次來台，都指派刑警專程前往機場接機全陪。

據悉，我國警方著手偵辦潘女命案，大同分局協請刑事局兩岸科與香港警署連繫，迅速由香港警方逮捕兇嫌，並問出棄屍地點，順利在竹圍河濱自行車道旁草叢尋獲死者遺骸。但後續台港司法官轄權問題，也成了台港社會大眾所觀注焦點，因此，陸委會特別召集法務部、刑事局等單位開會研商相關問題。

據了解，陸委會官員在會特別指示，為了要博取港人對台觀感，避免影響港人來台旅遊，所以要求警方對此案要用心偵辦處理，特別是對死者家屬，更要盡全力協助，所以當潘女母親來台舉行招魂儀式時，刑事局還特別指派兩岸科警官，專程到桃園機場接機，專車送到士林地署接受檢察官詢問，結束後，再專車送潘母及親友到竹圍陳屍現場舉行招魂儀式後，才由葬儀社接手將家屬送到市立第二殯儀館安置死者臨時拜飯牌位。

死者父母親28日下午再度搭機來台，準備領回愛女骨骸，大同分局特別派員到機場接機，將潘女父母送往士林地檢署，向檢察官領取潘女死亡證明書後，就可領回骨骸。據悉，潘女父母不傾向在台火化愛女骨骸，非常希望要將遺骸完整帶回香港，事涉骨骸防腐處理通關檢疫等程序，至少需要3天時間來處理，檢警尊重家屬決定，由家屬與葬儀社協商處理相關事宜。

(中時)