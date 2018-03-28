陸將獻策六戰武統台灣 台學者：北京不會認同

2018年03月28日 19:11 旺報 徐維遠

大陸解放軍前南京軍區副司令員、軍銜為中將的王洪光27日在《環球時報》投書，稱要攻打台灣只要採用「六戰一體、三天武統台灣」；中華戰略學會研究員張競表示，宣示和平統一政策的北京主政者最不認同者，就是天天高喊武統扯後腿的「豬隊友」，當中共致力於推動兩岸經濟文化交流，強調分享發展機遇、落實同等待遇、達成心靈契合時，有人卻跑出來高喊與中央相反的論調，最後被口舌之快顛覆傷害的，都是兩岸關係的正面能量。

對於王洪光的「六戰一體、武統台灣」，張競指出，立體戰、火力戰、特種作戰與心理戰等四個用詞，確實存在於共軍軍語辭典，但是其定義與王洪光觀點實在是不盡吻合；只要讀過共軍政治工作條例，就知道這三種作戰是各自獨立相互呼應，而非王洪光文中所表述的從屬關係。

張競說，軍隊作戰必須依循準則與既定章法，所以不論多麼有創意的軍事家，其所提出之作戰構想，必須讓實際執行者能夠理解，他的企圖到底是什麼？他的構想要如何去實現，所以切忌說出些模稜兩可的用語，讓部隊根本就不知到要如何落實。他並稱，王洪光拿出幾個戰略時髦用語，聽起來有模有樣，但是部隊作戰必須腳踏實地，知道其確實精準的定義，才能真正落實成可用之作戰計畫。

張競也說「其實這種壞風氣，兩岸都差不多」，綠營政府上台以來，譬如硬將軍事戰略改成「防衛固守，重層嚇阻」，但是具體內涵亦是空洞無比，但是政府高層卻吹噓到不得了。

張競強調，軍隊是個講求嚴謹定義與紀律之組織體，最忌諱一人一把號各吹各的調，所以任何軍事作戰行動，講究依據準則，更重視軍語之標準定義，如此才能確保相互溝通協調，發揮出統合戰力。

(旺報)