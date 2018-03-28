「天氣女孩」妞妞、熊讚日本合體！自嘲老妹被小鮮肉們療癒了

2018年03月28日 19:04 中時 林淑娟

「天氣女孩」妞妞、熊讚日本合體，與日本年輕團體RUSH300相見歡。（極東娛樂）

「天氣女孩」妞妞、熊讚日本合體，與池田美優相見歡。（極東娛樂）

「天氣女孩」妞妞、熊讚日本合體推廣台灣觀光。（極東娛樂）

「天氣女孩」妞妞與台北市吉祥物「熊讚」27日受邀出席日本年輕人最流行的時尚盛典「超十代」活動，合體宣傳台北美食與景點。對於現場清一色全部都是10幾歲的年輕人，妞妞忍不住感嘆「時間是一把殺豬刀」，相較他們，自己已經是老妹一枚了，但她也開心地說，能在活動上看到那麼多小鮮肉真的很療癒。

在日本出道的妞妞，此次來到東京參加「超十代」展覽活動，一圓美夢，與知名雜誌模特兒池田美優以及「笨蛋名模」鈴木奈奈相見歡，開心合影，大力推薦台灣觀光，還在展區體驗了目前日本年輕人最流行的彩妝、指甲彩繪，多元的展覽活動，讓她玩到不亦樂乎，更向日本主辦單位推薦有機會可以來台舉辦。

「超十代」展覽現場從藝人、模特兒、運動員到參觀民眾，幾乎全都20歲以下，各個充滿熱情及活力，讓她不得不服老大嘆；「我已經是老妹了。」但話雖如此，妞妞其實也找到了當姊姊的樂趣，透露最近回家沒事都在追《偶像練習生》，終於體驗到為什麼很多姊姊喜歡年紀小的弟弟，重新回味久違的談戀愛感覺，更笑說：「看著他們心靈超滿足！」姊姊心大噴發。被問到是否很久沒談戀愛，妞妞則是語帶玄機說：「我是說很久沒談戀愛的感覺唷。」答案相當耐人尋味。

妞妞說，每當看著螢幕上《偶像練習生》裡的陳立農、王嘉爾等小鮮肉們時而認真，時而嬉笑打鬧的樣子，就覺得既純真又可愛，自己會不由自主對著電視傻笑，更進而想要知道他們的資料，好奇上網搜尋，覺得自己就像個小粉絲一般，感受到久違談戀愛的感覺，讓她心靈好滿足！而對於真實的感情世界擇男友條件，她則是覺得年紀不是問題，帥不帥也不是重點，只要對方會照顧她、能了解彼此的個性就是一個不錯的對象了。

這次能在日本與台北市吉祥物熊讚合體宣傳台北觀光，妞妞感到非常榮幸，她笑說：「像在見網紅的感覺，本尊超級活潑！」舞台上，一人一熊，默契十足，將台灣美食小籠包、珍珠奶茶，台北景點101、西門町…等地介紹給現場觀眾，氣氛熱鬧。

(中時)