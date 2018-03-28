「天氣女孩」妞妞、熊讚日本合體！自嘲老妹被小鮮肉們療癒了

「天氣女孩」妞妞、熊讚日本合體，與鈴木奈奈相見歡。（極東娛樂）

友善列印
中時
「天氣女孩」妞妞、熊讚日本合體，與日本年輕團體RUSH300相見歡。（極東娛樂）
「天氣女孩」妞妞、熊讚日本合體，與池田美優相見歡。（極東娛樂）
「天氣女孩」妞妞、熊讚日本合體推廣台灣觀光。（極東娛樂）

「天氣女孩」妞妞與台北市吉祥物「熊讚」27日受邀出席日本年輕人最流行的時尚盛典「超十代」活動，合體宣傳台北美食與景點。對於現場清一色全部都是10幾歲的年輕人，妞妞忍不住感嘆「時間是一把殺豬刀」，相較他們，自己已經是老妹一枚了，但她也開心地說，能在活動上看到那麼多小鮮肉真的很療癒。

在日本出道的妞妞，此次來到東京參加「超十代」展覽活動，一圓美夢，與知名雜誌模特兒池田美優以及「笨蛋名模」鈴木奈奈相見歡，開心合影，大力推薦台灣觀光，還在展區體驗了目前日本年輕人最流行的彩妝、指甲彩繪，多元的展覽活動，讓她玩到不亦樂乎，更向日本主辦單位推薦有機會可以來台舉辦。

「超十代」展覽現場從藝人、模特兒、運動員到參觀民眾，幾乎全都20歲以下，各個充滿熱情及活力，讓她不得不服老大嘆；「我已經是老妹了。」但話雖如此，妞妞其實也找到了當姊姊的樂趣，透露最近回家沒事都在追《偶像練習生》，終於體驗到為什麼很多姊姊喜歡年紀小的弟弟，重新回味久違的談戀愛感覺，更笑說：「看著他們心靈超滿足！」姊姊心大噴發。被問到是否很久沒談戀愛，妞妞則是語帶玄機說：「我是說很久沒談戀愛的感覺唷。」答案相當耐人尋味。

妞妞說，每當看著螢幕上《偶像練習生》裡的陳立農、王嘉爾等小鮮肉們時而認真，時而嬉笑打鬧的樣子，就覺得既純真又可愛，自己會不由自主對著電視傻笑，更進而想要知道他們的資料，好奇上網搜尋，覺得自己就像個小粉絲一般，感受到久違談戀愛的感覺，讓她心靈好滿足！而對於真實的感情世界擇男友條件，她則是覺得年紀不是問題，帥不帥也不是重點，只要對方會照顧她、能了解彼此的個性就是一個不錯的對象了。

這次能在日本與台北市吉祥物熊讚合體宣傳台北觀光，妞妞感到非常榮幸，她笑說：「像在見網紅的感覺，本尊超級活潑！」舞台上，一人一熊，默契十足，將台灣美食小籠包、珍珠奶茶，台北景點101、西門町…等地介紹給現場觀眾，氣氛熱鬧。

(中時)

陳今佩植大腿皮救腳踝 不打知名… 田中麗奈關心台灣震災 期待4／1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。