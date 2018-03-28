彰化縣民安4號演習 1200人總動員

彰化縣政府舉辦「全民防衛動員暨災害防救」，各防救災單位等1200人總動員，出動各式車輛機具150部、航空器3架次，規模盛大。（吳敏菁攝）

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彰化縣政府舉辦「全民防衛動員暨災害防救」，各防救災單位等1200人總動員，出動各式車輛機具150部、航空器3架次，規模盛大。（吳敏菁攝）
彰化縣政府舉辦「全民防衛動員暨災害防救」，各防救災單位等1200人總動員，出動各式車輛機具150部、航空器3架次，規模盛大。（吳敏菁攝）

彰化縣位於車籠埔斷層、大甲斷層、大茅埔至雙冬斷層及彰化斷層帶，彰化縣政府為做好各項防災整備工作，28日舉行「全民防衛動員暨災害防救（民安4號演習）」

，各防救災單位等1200人總動員，出動各式車輛機具150部、航空器3架次，規模盛大。

這次演習，還結合內政部空中勤務總隊和鄰近苗栗縣、南投縣、嘉義縣及嘉義市參與演練，以驗證各級政府相互支援協定機制。

除了縣彰化縣各防災單位，各鄉鎮市公所、電力、電信、瓦斯、自來水等公用事業單位、民間企業及非營利組織救難團體、國軍部隊36化學兵群、52工兵群、陸軍砲兵測考中心、內政部空勤總隊，演習參與演練人數等也都投入。行政院指導官經濟部主任秘書陳怡鈴讚許是非常成功的災防演練。

彰化縣長魏明谷表示，地球暖化、氣候變遷，熱汙染以及颱風、地震等自然災害不斷發生，如何因應大規模的複合型災害考驗彰化縣動員、國際支援、緊急醫療資源的能力及救災搶救救援、民眾撤離、收容安置、疾病傳染防治等重大災難事件的應變機制，演習項目以震災為主軸，並結合火災、水災、土石流、毒化災等複合型災害規劃演練情境與項目，因應未來災害應變之需。

(中時)

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