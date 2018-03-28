田中麗奈關心台灣震災 期待4／10來台會粉絲

《盛情款待》到へき亭取景，拍攝學習待客之道。（華映娛樂）

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王柏傑、田中麗奈、姚淳耀穿著和服，走在京都八阪神社旁小路相當詩意。（華映娛樂）
京都大覺寺湖畔上演了王柏傑與藤井美菜的真心話時間。（華映娛樂）

《盛情款待》不僅被選為香港國際影視展開幕片，更入選夏威夷影展，女主角田中麗奈也將訪台宣傳，與王柏傑、楊烈、姚淳耀、呂雪鳳演員一起合體為該片造勢，確定於4月10日來台參與首映活動公開和粉絲互動，她去年才來參加金馬影展活動，年初地震時也特別關心台灣災區，讓她此次更加期待與台灣粉絲相會。

該片在不少京都及大阪名勝取景，經典景點鴨川、吉田山紛紛入鏡，男女主角王柏傑和田中麗奈接機初相遇則在關西國際機場，正式海報上王柏傑、田中麗奈、姚淳耀三人穿著和服走在正飄著初雪的復古小路，是京都市區鬧中取靜的八阪神社旁道路。

另外，王柏傑與藤井美菜在京都大覺寺湖畔暢聊真心話，楓葉湖水襯托下讓劇情更添詩意，而戲中三位資深前輩楊烈、余貴美子、呂雪鳳戲中來到大阪的道頓崛搭船觀光，更在知名的大起水產大嗑新鮮壽司。

片中最重要的主場景老溫泉飯店「明月館」，是劇組特地在京都琵琶湖旁精心搭建，並搭配部分綠幕拍攝而成，原來當初勘景時是想選擇純日本風的旅館，但是在琵琶湖畔遍尋不著，最後選擇了日西折衷的建築風格。該片4月13日上映。

(中時)

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