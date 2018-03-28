彰化高鐵特定區8成土地待標售住宅區每標61坪總價544萬元讓民眾

2018年03月28日 19:27 中時 吳敏菁

彰化高鐵特定區，區內綠園道等基本公共設施都已經完成，尚有超過8成建築可用地，等待入主，縣府今年再推出50筆土地標售。（吳敏菁攝）

彰化縣高鐵特定區在車站本體、公共設施等之外，共66公頃建築用地，至今標售不到兩成，尚有54.56公頃等待入主；彰縣府持續標售，今年首波推出50筆土地、26.2公頃，並特別細割住宅區土地，1標才61坪、總價544萬元，讓不是建商的一般民眾也能來築夢造屋。

彰化高鐵特定區內綠園道等基本公共設施成，去年縣府就釋出大利多，提高容積率

、建蔽率，但經濟不景氣，至今仍有超過8成土地乏人問津。

開發高鐵彰化站特定區204公頃，當年採區段徵收，縣府向銀行借貸70億元；除本債外，縣府每年還得繳納5000多萬元利息，負擔沉重，招商是當務之急。

連年招商，今年首波標售作業訂於4月11日及5月16日開標，標售土地共有50筆土地，包括住宅區38筆、旅館區3筆、轉運專用區5筆、第二種產業專用區3筆、第一種產業專用區1筆；每坪價格從住宅區8萬4000元到旅館區12萬元。

特別的是，區內鄰舊聚落貓村附近的住宅區更細分11筆，總價約544萬起之小面積土地，6筆6公尺和5筆8公尺面寬，面積從202到218平方公尺，提供一般買家也有能力來投標，共享開發榮景。

地政處指出，帶動區域發展不是一蹴可幾，台灣環境很難再進行大規模土地徵收，高鐵特區規畫完整產經、住宅專區和完善公共設施、綠園道等，將是彰南地區新興的交通大鎮，好山好水，榮景可期。

區內全國獨一無二的教育氣象站日前也動土了，占地0.73公頃，預計年底完工，雖然是氣象局第28座，卻是首座強化教育功能，增設展示館，規劃氣象、地震等動、靜態設施，包括環型展示劇場等，通體採綠能環保建築，為區內公共設施再添新亮點。

(中時)