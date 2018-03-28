中華醫大就業博覽會 醫院診所上千護理職缺等學生

2018年03月28日 19:28 中時 曹婷婷

培育無數護士的中華醫事科技大學，28日舉辦校園徵才，34家醫院為了搶護理人才，親自到場面試，連同委託護理系代為收件徵才的名額，總計有1000多個護理職缺，加上護理之家等長照機構也加入徵才行列，整場博覽會場儼然成為醫療院所爭搶人才的最好平台。

由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署指導、中華醫大就業輔導組主辦、護理系協辦的「2018華醫校園徵才就業博覽會」，吸引近2000名應屆畢業生到場。

校長曾信超表示，畢業立即就業是多數學子夢寐以求，中華醫大以培育醫療及健康科技專業人才為目標，每年校園徵才均吸引許多醫療院所前來招募人才，畢業生就業率達92％，在全國大學院校中排名第5，台南地區排名第1。

此次校園徵才就業博覽會共有來自全國各地60家產企業設攤徵才，光是醫療院所就有34家，涵蓋北中南東各大醫院、醫學中心，另也有醫院直接委託護理系辦公室代為收件徵才，開出1000多個職缺，不少醫院更派出主管親自坐陣直接面試，也有醫院輪流舉辦說明會，親向學生介紹醫院設備、工作內容、福利待遇等。

除了醫院踴躍參與校園徵才就業博覽會，長照2.0政策上路後，長照人才也是就業市場熱點，不少護理之家與安養機構也前來設攤徵才，釋出150多個職缺。根據往年經驗，校園徵才就業博覽會媒合率平均約超過7成。

此外，獨步全國實施大學讀3年、最後1年全年帶薪實習的製藥工程系，也與台灣製藥工業同業公會合作舉辦藥廠徵才媒合會，25家具有國際認證的PIC/S GMP藥廠，派主管到校徵選大四實習生，除了提供實習也儲備人才，實習表現優秀，直接晉用為正式員工，實習年資也併入計算。

(中時)