日本喜劇大師三谷幸喜　《變身怪醫》首次來台演出

日本喜劇大師三谷幸喜舞台劇作品《變身怪醫》首次來台演出，面對媒體鏡頭，他西裝筆挺，展現出一絲不苟的態度，為冷面笑匠。（陳怡誠攝）

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三谷幸喜表示，喜劇能帶給世人的價值，是超乎想像的，能讓世界更美好。（陳怡誠攝）

影視劇三棲、享譽國際的日本喜劇大師三谷幸喜，舞台劇作品《變身怪醫》首次來台演出，面對媒體鏡頭，他西裝筆挺，展現出一絲不苟的態度，冷面笑匠如他表示：「搞笑的態度就該要認真，唯有認真才可以真正騙過人，讓人發笑。」

三谷幸喜出生於1961年，代表作包括電視劇《古畑任三郎》、電影《清須會議》等，編導演全才如他，日前才在日本，臨時代替生病女星松岡茉優上場演戲，演出前對著觀眾解釋原因，拿著劇本演完全劇，扭轉意外現場，贏得觀眾滿堂彩。

三谷幸喜表示，喜劇能帶給世人的價值，是超乎想像的，「有一次我寫電視劇，眼看著要開拍了，我一個字都寫不出來，在飯店閉關的我，心想著：我對不起大家，乾脆死一死算了。但我打開電視，看見豆豆先生，我竟然笑出來了，也轉念了。在這種狀態下，我還能笑得出來，這就是喜劇的魅力，能讓世界更美好。」

三谷幸喜說，小時候看蘇格蘭作家斯蒂文森的小說《變身怪醫》，印象深刻，「書裡的變身藥水，讓人分裂成善惡兩種性格，我小時候很常想，如果我喝了那藥水會變成什麼樣子？但另一方面我又堅信，世界上不可能存在這種藥水，所以我是帶著這樣子的心態，打造這齣喜劇。」

在三谷幸喜版本的《變身怪醫》，傑奇博士喝下自己發明的藥水後，本應有另外一個人格「海德先生」浮現，但藥效卻沒發揮作用，傑奇博士因此邀請演員來扮演海德先生，以求順利在學術發表會上發表，沒想到傑奇博士的未婚妻就在此時來訪，讓場面越來越混亂。

三谷幸喜表示，他一直以來都很喜歡在喜劇裡安排「替身」、「掉包」的手法，「這種真假兩面性很值得玩味，因為假的那一方裝久了，就變成煞有其事了，這時真的那一方，看起來反而像假的，這很有意思。」

三谷幸喜幽默說，他心目中理想的喜劇，應該是具有百分之百的娛樂效果，沒有藝術的成分，「但是要做到百分之百娛樂效果實在是太難了，所以我會在戲裡融入一些感人的、藝術性的橋段，像是在幫自己買保險一樣，讓觀眾就算看完戲，沒能哈哈大笑，還是可以帶點東西回去。」

(中時)

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