賴雅妍隔海尋親 香港認親鍾鎮濤鄭秀文

2018年03月28日 19:27 中時 李承陽

賴雅妍（右）演出的電影《花椒之味》，改編自張小嫻原著作《我的愛如此麻辣》。（群星瑞智提供）

賴雅妍（右二）演出的電影《花椒之味》，改編自張小嫻原著作《我的愛如此麻辣》。（群星瑞智提供）

《花椒之味》電影由許鞍華、朱嘉懿監製，麥曦茵執導兼任編劇，改編自張小嫻原著作品《我的愛如此麻辣》，以敏感細膩的鏡頭，深入探討現代女性所面對的人生命題。主要演員包括香港天后鄭秀文、賴雅妍、李曉峰、鍾鎮濤、吳彥姝、劉瑞琪、麥子樂、王上頡、小野、岑珈其，另外也請來鄭秀文的黃金搭檔任賢齊傾力演出。電影已完成台灣拍攝部分，於香港拍攝之後，將繼續到重慶進行拍攝。

故事講述任職旅行社策劃的如樹(鄭秀文)，在經營火鍋店的父親(鍾鎮濤)離世後，被迫接手掌管火鍋店，幸得店內夥記蕃薯(麥子樂)相助。她同時又發現原來自己在臺北、重慶兩地各有一個同父異母的妹妹如枝(賴雅妍)及如果(李曉峰)。縱然父親一直與自己生活，此刻如樹才發現父親有著另一面的人生。三姊妹在親父的葬禮上首次碰面，一種難以言喻的關係正在她們身上發酵。電影以父女親情為骨幹，探討三個女兒的命運軌跡。

鍾鎮濤自言是個幸褔爸爸，因為分別有三位漂亮女兒，又不好意思地自嘲：「看劇本時覺得…哇！這個角色在各地都有一個女兒，怎麼可以這麼壞！」飾演其女除了有大姊鄭秀文，還有來自台灣的氣質美女賴雅妍，及內地演員李曉峰。鄭秀文飾演的大姊與爸爸感情本來十分淡薄，後來經歷過與兩位妹妹的相處，令她慢慢學習如何重拾失落了的親情。鄭秀文表示，看過劇本後發覺故事有很多淚點，既感人又溫馨，有別於她以往拍的愛情片，何況她對愛情片也感到有點膩了，這次的劇本為她帶來新鮮感。

飾演二妹的賴雅妍透露說，戲中她們三個來自不同地方及有不同母親，初時見面氣氛十分尷尬，不過相處過程中令大家找回失落了的親情。而且性格迥異，與大姊相比，她自己的性格較冷酷，打扮也比較中性。

飾演大姊的鄭秀文與任賢齊16年後再度攜手合作，鄭秀文與任賢齊異口同聲表示二人是繼02年《嫁個有錢人》後再續前緣。在戲中任賢齊是一名麻醉科醫生，他得知鄭秀文與爸爸有誤會，不時會做和事佬望他們化解恩怨，因而產生情愫。他笑謂：「還未知我們的親蜜程度去到邊！」他又大讚鄭秀文演技越來越犀利，而且今次造型很有戲味，令他在片場也差點認不出她來，還四圍問人：「鄭秀文在哪？」鄭秀文又爆任賢齊近日為拍新戲要增肥30磅，鄭秀文則自嘲臉上皺紋也被撐開了。

三妹李曉峰則打扮誇張，其實內心自悲及欠缺安全感，因為自小沒有與父母同住，所以她是十分渴望被愛及關注，其後來到香港見到兩位姊姊後，才讓她找到回家庭溫暖！

(中時)