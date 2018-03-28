失散的雙胞胎！？李明川、艾成「瀏海以下」根本長一樣

2018年03月28日 19:28 中時 林淑娟

李明川、艾成開心合影。（艾成提供）

李明川、艾成開心合影。（艾成提供）

伊林娛樂旗下的知名造型師李明川，日前在西門町閒逛時，巧遇正在「艾叻沙」店裡親自招呼客人的艾成，李明川隨後在臉書Po出兩人的開心合照，並大誇瘦了20多公斤的艾成現在真的變好瘦，當下決定回家也要好好認真運動。不過網友發現，合照亮點除了艾成真的變好瘦，還驚覺兩人根本像到有如雙胞胎，「瀏海以下幾乎一模一樣！」李明川笑說：「好啦！其實也是有人說我跟艾成明星臉啦！」

李明川說，他也曾被說像蘇有朋、潘瑋柏、林宥嘉、青峰等明星臉，當年艾成參加《超級偶像》時，就很多人說兩人長很像，特別是他變瘦時，兩人更是長很像。雖然他與王瞳私交不錯，但私下很少與艾成單獨見面，那天在店裡看到艾成沒有藝人架子、親力親為幫客人點餐、認真工作的模樣很被感動，「突然有種欣慰好妹妹遇到努力上進好男人的哥哥心情」。

艾成也說，之前就有人說他們長得有點像，但他胖到90公斤時不太像，這一年又瘦下來後，好像真的更像了。他從10年前參加《超偶》最瘦的60公斤，一路像吹氣球一樣胖到90公斤，除了影響健康、有「三高」問題，上台演出、推廣「艾叻沙」也都不好看，所以下定決心運動，每天快走一個多小時，改掉以往如強迫症般的錯誤飲食習慣，最近體重都維持在68公斤，女友王瞳也很開心他重拾健康。

艾成10個月前在觀光客人潮不斷的西門町開了「艾叻沙」，他說以前沒做過唱歌以外的工作，自己開店後才知道開店的壓力，每次看到客人吃得開心、喜悅自己也跟著開心，這些對他都是全新的體驗。很多人說他在店裡沒藝人架子、懂得彎腰，「哪有什麼彎腰？這和唱歌一樣，都是服務業！這段時間以來才懂得一般人賺錢的辛苦」，他坦言雖然生意不錯、知名度也拓展很快，但在西門町做生意成本非常高，至今還是虧錢的狀態，不過最近他推出新菜色海南雞飯，吸引更多客源，「拜海南雞飯所賜，這幾天業績真的成長很多」！

(中時)