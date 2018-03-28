陳喬恩尺度大開片場調情 明道：「一下就很有感覺」

2018年03月28日 19:32 中時 徐桐炘

陳喬恩在片中將同時展現甜美形象和瘋狂的內在想法。（威視提供）

明道稱讚陳喬恩讓人「很有感覺」。（威視提供）

威視電影【市長夫人的秘密】花絮：市長夫人魅力篇。（影音／取自 Youtube）

陳喬恩在新片《市長夫人的秘密》飾演「市長夫人」，劇組打造一間神秘暗房當作她的玩耍空間，她也難得尺度大開，在暗房的泳池中和飾演的「愛情大師」的張少懷在暗房泳池中交疊擁抱、曖昧跳舞、互擦指甲油，調情模樣相當誘人，張少懷回想起來仍有些害羞，說話結巴著驚嘆：「這女人氣場強大，好可怕！」飾演「特助」的明道更讚：「喬恩的每個動作都很有標誌性，不管是坐姿、轉動頭的方式，一下子就會讓你很有感覺。」

張少懷從影多年首度挑戰男主角，和陳喬恩有不少親密對手戲，還有一場水中貼身戲，拍攝當天泳池水溫不到20度，2人從清晨7點多就下水拍攝，儘管直喊冷還是敬業演出，率先下水的陳喬恩還體貼回頭鼓勵張少懷：「你等下就靠在我背後一直動，比較不會冷！」適應水溫後，在導演連奕琦要求下，2人在水中嘗試各種擁抱姿勢，連拍近20小時才收工。

陳喬恩繼客串《我的少女時代》後，就沒再大銀幕現身，破天荒接下國片主演，她的理由是：「不想再演笨女生！」導演連奕琦透露：「我印象很深刻，她看了劇本以後很喜歡，一直跟我強調說女生不是只有笨笨傻傻的，不要物化女生，希望對女性的角色描述可以再多一點。」連也說出選角理由：「市長夫人是一個很需要愛情，甚至可以說是為愛瘋狂的女人，喬恩之前偶像劇的甜美形象搭上瘋狂的內在設定，有特別的衝突感，很有趣！」電影5月11日上映。

(中時)