農委會力推「農業打工」林聰賢領150名學生下田採洋蔥

農委會主任委員林聰賢（右一）28日親自下田採洋蔥，用行動「鼓勵青年熱血從農」，力推農業打工新選擇。（謝佳潾攝）

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農委會主任委員林聰賢（後排右三）28日特地到恆春「鼓勵青年熱血從農」，力推農業打工新選擇。（謝佳潾攝）
農委會與明道大學、屏東科技大學等單位產學合作，請學生到恆春協助當地洋蔥採收，盼藉此號召全國青年學生加入農業打工行列。（謝佳潾攝）

農業缺工問題頻傳，政府祭出「農業打工」方案，農委會主委林聰賢28日特地南下恆春，見證屏科大、明道大學與恆春鎮農會等單位落實產學合作，並領150名國內及海外青年學生協助當地採收洋蔥，盼藉此號召全國學子踴躍加入農業打工的行列。

林聰賢指出，屏東是除了雲林之外，農作種類最豐富的縣市，但缺工問題也因而最大，目前在農業師傅的政策實施下，雖然已有好轉，但仍無法解決問題，因此如何補充在地人力及與技職體系配合實施建教合作，是眼前所要發展的重點項目。

因此，農委會近年來積極「培育」農業專業人才。林聰賢說，除有擴大辦理農業公費專班外，還有大力推動學生農業打工，並配合新南向政策，讓許多東南亞僑生，也能利用課餘及假日進行農業打工，讓他們在認識農業工作真實樣貌的同時，也能提供能力支援改善季節性缺工問題。

屏科大及明道大學相當支持該項計畫，28日聯合派出公費專班、海青班、研習班等共150名學生南下恆春並下田幫忙採收洋蔥，1名馬姓大一生說，因為家人務農，所以很有興趣加入農業打工的行列，盼藉此增加技能及經驗。

農委會表示，盼學生能透過農業打工，增進農場實務操作達到「做中學，學中做」，而相關資訊可在「農業缺工好幫手APP」取得，歡迎學生隨時到農場打工。

(中時)

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