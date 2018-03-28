墾丁音樂季下周登場 恆春鎮公所力推關山音樂會賞夜景

2018年03月28日 20:27 中時 謝佳潾

恆春鎮公所28日宣布將於6、7日在關山夕照遊憩區舉辦音樂會，力邀民眾前來聽民謠懷舊兼賞絕美夜景。（恆春鎮公所提供）

墾丁音樂季將在下周的清明5天連假登場，屆時墾丁泡泡趴、春天吶喊、夏都春宴等活動，將與遊客連夜嗨翻恆春半島，但其實活動選項不只這樣，恆春鎮公所28日宣布將於6、7日在關山夕照遊憩區舉辦音樂會，力邀民眾前來聽民謠懷舊兼賞絕美夜景。

「來關山不是只能賞夕陽！」恆春鎮長盧玉棟表示，關山夕照曾被CNN評選為世界12大最美日落之一，因此每到12月31日必會湧進千人前來目送該年最後一道夕陽，但結束後遊客幾乎紛紛掉頭離開，完全忘了夜景這回事。

他說，站在關山上，除能在傍晚時分欣賞到紅柴坑、萬里桐等漁村的落日晚霞外，還能在夜間沐浴於360度無光害的無際絕美星空，他強調，「真的很美」。此外，盧玉棟還指出，關山是個很適合追思祭祖的地方，因為當地有很多人外移謀生，也許能透過活動凝聚返鄉遊子的心、一起回味在恆春長大的點點滴滴。

因此，恆春鎮公所藉由清明連假的機會，首次舉辦非送最後一道夕陽的關山音樂會，且將活動時間訂為下午3點至晚上9點，盼讓回鄉祭祖的鄉親及到恆春觀光的遊客，能看見不一樣的關山。

恆春鎮公所表示，屆時將邀請月琴大師吳登榮團隊現場演奏，且當場還展售農特產品，歡迎遊客一同席地而坐，在星空下悠哉地享受在地美食、欣賞音樂。

(中時)