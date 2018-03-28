墾丁音樂季下周登場 恆春鎮公所力推關山音樂會賞夜景

恆春鎮公所28日宣布將於6、7日在關山夕照遊憩區舉辦音樂會，力邀民眾前來聽民謠懷舊兼賞絕美夜景。（恆春鎮公所提供）

友善列印
中時
恆春鎮公所28日宣布將於6、7日在關山夕照遊憩區舉辦音樂會，力邀民眾前來聽民謠懷舊兼賞絕美夜景。（恆春鎮公所提供）

墾丁音樂季將在下周的清明5天連假登場，屆時墾丁泡泡趴、春天吶喊、夏都春宴等活動，將與遊客連夜嗨翻恆春半島，但其實活動選項不只這樣，恆春鎮公所28日宣布將於6、7日在關山夕照遊憩區舉辦音樂會，力邀民眾前來聽民謠懷舊兼賞絕美夜景。

「來關山不是只能賞夕陽！」恆春鎮長盧玉棟表示，關山夕照曾被CNN評選為世界12大最美日落之一，因此每到12月31日必會湧進千人前來目送該年最後一道夕陽，但結束後遊客幾乎紛紛掉頭離開，完全忘了夜景這回事。

他說，站在關山上，除能在傍晚時分欣賞到紅柴坑、萬里桐等漁村的落日晚霞外，還能在夜間沐浴於360度無光害的無際絕美星空，他強調，「真的很美」。此外，盧玉棟還指出，關山是個很適合追思祭祖的地方，因為當地有很多人外移謀生，也許能透過活動凝聚返鄉遊子的心、一起回味在恆春長大的點點滴滴。

因此，恆春鎮公所藉由清明連假的機會，首次舉辦非送最後一道夕陽的關山音樂會，且將活動時間訂為下午3點至晚上9點，盼讓回鄉祭祖的鄉親及到恆春觀光的遊客，能看見不一樣的關山。

恆春鎮公所表示，屆時將邀請月琴大師吳登榮團隊現場演奏，且當場還展售農特產品，歡迎遊客一同席地而坐，在星空下悠哉地享受在地美食、欣賞音樂。

(中時)

農委會力推「農業打工」林聰賢領… 只要5分鐘 讓雞排「死而復甦」！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。